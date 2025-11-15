Kolhapur News: ऊस वाहतूक वाहनांचा डेंजर झोन: खड्डे, अंधार आणि अस्ताव्यस्त पार्किंगने वाढला अपघातांचा धोका!

माजगाव: ऊस वाहतूक करणारी अनेक वाहने वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून रस्त्याकडेला अस्ताव्यस्त पार्किंग केलेली असतात. यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. रात्री उभ्या केलेल्या या वाहनांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अपघात घडतात, अशा वाहनांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे..ऊसतोडणी सुरू झाल्याने साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. रस्त्यांवर ऊस घेऊन जाणारे ट्रक, ट्रॅक्टर-ट्रॉली आणि बैलगाड्यांची गर्दी झाली आहे. ऊस वाहतूक करणारी बहुतांश वाहने मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करीत असून, आवश्यक असलेले रिफ्लेक्टर किंवा रेडियम पट्ट्या लावलेल्या नाहीत. .Pashan Sus Road Traffic: सूस रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने वाहतूक; बाणेरकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा पर्याय नसल्याने नियमांचे उल्लंघन.रात्री आणि खराब हवामानात हे वाहन इतरांना सहज न दिसल्याने अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे.अवकाळी पावसामुळे रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. ऊस वाहतूक करणारी जड वाहने अनेकदा बंद पडून तशीच रस्त्यावर उभी असतात. रिफ्लेक्टर नसल्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनांना याचा अंदाज येत नाही. यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते. काही वाहनचालकांकडून वाहनातील साऊंड सिस्टीमचा आवाज मोठा ठेवला जातो..यामुळे पाठीमागून येणाऱ्या इतर वाहनांचे हॉर्न किंवा आवाज ऐकू येत नाहीत. या बेपर्वाईमुळेही गंभीर अपघात घडत आहेत. ऊस हंगामातील वाढते अपघात रोखण्यासाठी साखर कारखाने व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तातडीने मोहीम राबवून सर्व ऊस वाहतूक वाहनांना रिफ्लेक्टर बसवण्याची सक्ती करावी..Manjari Potholes : रूंदीकरण होईल तेंव्हा होऊद्या आधी डागडूजी करा; मांजरी खुर्द - कोलवडी रस्त्यावरील दैनंदिन प्रवासी संतापले!.रिफ्लेक्टर नसल्यामुळे अपघात झाला तर संबंधित वाहनमालक व चालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, जेणेकरून वाहतूक नियमांचे गंभीरपणे पालन होईल..रिफ्लेक्टरची सक्ती कराऊसतोडणी हंगाम मोठ्या उत्साहात सुरू झाला; परंतु ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रिफ्लेक्टर नसल्यामुळे अपघातांचा धोका आहे. यामुळे तत्काळ या वाहनांवर रिफ्लेक्टर बसवण्याची सक्ती करावी. नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.