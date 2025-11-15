कोल्हापूर

Kolhapur News: ऊस वाहतूक वाहनांचा डेंजर झोन: खड्डे, अंधार आणि अस्ताव्यस्त पार्किंगने वाढला अपघातांचा धोका!

Heavy Vehicles safety: ऊस हंगाम सुरू होताच रस्त्यांवर वाढलेली ट्रॉली आणि ट्रकांची गर्दी; रिफ्लेक्टर नसल्याने रात्रीचे अपघात वेगाने वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार.
​माजगाव: ऊस वाहतूक करणारी अनेक वाहने वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून रस्त्याकडेला अस्ताव्यस्त पार्किंग केलेली असतात. यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. रात्री उभ्या केलेल्या या वाहनांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अपघात घडतात, अशा वाहनांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

