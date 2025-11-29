कोल्हापूर

Kolhapur Murgud Video : मुरगूडमध्ये भानामतीचा प्रकार, हसन मुश्रीफांच्या नगरपरिषद उमेदवाराच्या दारात लिंबू-नारळ-भंडारा टाकला अन्...

Kolhapur Election News : कोल्हापूर येथील मुरगूड नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवाराच्या दारात लिंबू, नारळ आणि हळद ठेवून भानामतीचा प्रकार! निवडणुकीच्या तणावात वाढ; पोलिस तपास सुरू.
Kolhapur Murgud Video

मुरगूडमध्ये भानामतीचा प्रकार, हसन मुश्रीफांच्या नगरपरिषद उमेदवाराच्या दारात लिंबू-नारळ-भंडारा टाकला अन्...

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Murgud News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय विद्यापीठ म्हणून समजल्या जाणाऱ्या मुरगूड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत प्रभाग 3 मधून राष्ट्रवादीच्या उमेदवार अमृता गौरव मोर्चे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांचे निवासस्थान मुख्य बाजार पेठेत आहे. दोन दिवसांपूर्वी मोर्चे आणि अन्य उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांनी मोर्चे यांच्या दारातच मोठी सभा घेतली होती. याच ठिकाणी पहाटे भानामती, करणीचा प्रकार घडला आहे. मोर्चे यांच्या घराच्या दारात दोन्ही बाजूला हा प्रकार आढळून आला आहे.

Kolhapur
election
Maharashtra Anti superstition committee
Superstition Elimination Committee
Murgud Police Station
kolhapur city

