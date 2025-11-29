Kolhapur Murgud Video : मुरगूडमध्ये भानामतीचा प्रकार, हसन मुश्रीफांच्या नगरपरिषद उमेदवाराच्या दारात लिंबू-नारळ-भंडारा टाकला अन्...

Kolhapur Murgud News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय विद्यापीठ म्हणून समजल्या जाणाऱ्या मुरगूड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत प्रभाग 3 मधून राष्ट्रवादीच्या उमेदवार अमृता गौरव मोर्चे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांचे निवासस्थान मुख्य बाजार पेठेत आहे. दोन दिवसांपूर्वी मोर्चे आणि अन्य उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांनी मोर्चे यांच्या दारातच मोठी सभा घेतली होती. याच ठिकाणी पहाटे भानामती, करणीचा प्रकार घडला आहे. मोर्चे यांच्या घराच्या दारात दोन्ही बाजूला हा प्रकार आढळून आला आहे..पत्रावळीमध्ये नारळ, पाच ते सहा लिंबू, भंडारा ठेवून त्याच्यावर वेगवेगळे अंगारे, हळद कुंकू, फुले टाकलेली होती. शिवाय लिंबुना टाचण्या मारल्या होत्या. यानंतर विकास मोर्चे यांनी या गोष्टीचा निषेध करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. याप्रकरणी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम सुरु आहे..याबाबत गौरव मोर्चे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "माझे वडील सकाळी उठल्यानंतर नेहमीप्रमाणे दार उघडताना भलताच प्रकार दिसून आला. मी फक्त जनतेला एकच आवाहन करतो अशा प्रकारे जर निवडणूक लढवून जिंकता आली असती तर सगळे हेच करत बसले असते. संबंधितांवर कडक कारवाई करावी हीच आमची मागणी" असल्याचे मोर्चे म्हणाले..Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!.मुरगूड नगरपरिषदेत टोकाचा प्रचारमुरगूड नगरपालिकेची निवडणूक अत्यंत हायव्होल्टेज बनली आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. मतदानासाठी तीन दिवस राहिल्याने उमेदवारांसह नेत्यांनी कंबर कसली आहे. मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी शेवटच्या टप्प्यात ऑफरर्स दिल्या जात आहेत. यामुळे मुरगूड नगरपरिषदेची निवडणूक चांगलीच रंगतदार बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.