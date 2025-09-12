कोल्हापूर

Madhuri Elephant Verdict : माधुरी हत्तीचं पुढं काय झालं? अनेकांना प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

Supreme Court Madhuri Elephant : ‘माधुरी’ हत्ती संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हाय पावर कमिटीकडे देण्यात आला आहे.
Madhuri Elephant Verdict

Madhuri Elephant Verdict

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Supreme Court :‘माधुरी’ हत्ती संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हाय पावर कमिटीकडे देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
Supreme Court
Supreme Court Of India
Elephant
Supreme Court Judges
political news kolhapur
kolhapur city
Supreme Court recommendations
Supreme Court natural disaster ruling
Madhuri Elephant case
Nandani Math Elephant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com