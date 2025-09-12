Madhuri Elephant Verdict : माधुरी हत्तीचं पुढं काय झालं? अनेकांना प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

Supreme Court :‘माधुरी’ हत्ती संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हाय पावर कमिटीकडे देण्यात आला आहे..वनतारा व शासन मिळून नांदणी येथे हत्तीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. नांदणी मठाकडून सोमवारी हाय पावर कमिटीकडे ‘माधुरी’ हत्ती मिळवण्यासाठी अधिकृत अर्ज सादर केला जाणार आहे..Nandani Math Elephant : नांदणी मठाच्या महादेवी हत्तीबाबत नवी अपडेट समोर, मिरवणुकीवेळी दगडफेक; पोलिसांकडून ७० ते ८० जणांवर गुन्हे दाखल.या प्रकरणी सुनावणी करिता माजी खासदार राजू शेट्टी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील दोन महत्वाच्या विषयांवर सुनावणी झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, वनतारा या संस्थेने आपण नांदणी येथे माधुरी हत्तीणीची देखभाल करण्यास तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सहमती दर्शवण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत सोमवारी निर्णय होणार असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.