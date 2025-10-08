Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गणित बदलणार, सर्वोच्च न्यायालयाने चक्राकार पद्धतीसाठीची याचिका फेटाळली

ठळक मुद्द्यांचा सारांश :कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या गट व पंचायत समिती गणांवरील आरक्षण चक्राकार पद्धतीने करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, आता राज्य शासनाच्या नव्या नियमानुसारच आरक्षण सोडत होणार आहे.१९९६ पासून सुरू असलेली चक्राकार आरक्षण प्रणाली पाच निवडणुकांपर्यंत (१९९७-२०१७) पूर्ण झाली असल्याने, ही आगामी निवडणूक ‘पहिली निवडणूक’ समजून शून्य आरक्षण नियम लागू करण्यात आला आहे.या निकालामुळे सोमवारी (ता. १३) होणाऱ्या गट आणि गणांच्या आरक्षण सोडतीसाठी कायदेशीर अडथळे दूर झाले असून, जिल्हा निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणार आहे..Kolhapur Poltical News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांवरील आरक्षण प्रक्रियेत बदल करून १९९६ प्रमाणे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण पद्धत राबवण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या निर्णयाने राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या नव्या नियमानुसारच गट, गणांवरील आरक्षण सोडत काढण्याचा मार्ग आज मोकळा झाला. दरम्यान, गट-गणांच्या आरक्षणाची सोडत येत्या सोमवारी (ता.१३) होत आहे. गटांची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर गणांची त्या त्या तहसीलदारांनी ठरविलेल्या ठिकाणी होणार आहे..यापूर्वी २५ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. गट-गणावरील आरक्षणासाठी एसएसी, एसटी आणि ओबीसींसाठी चक्रानुक्रमाने आरक्षण दिले जात होते, तर ओबीसींना सोडत काढून आरक्षण दिले जाते. याबाबत राज्यघटनेतील कलम २४३ डी नुसार चक्रानुक्रमानं अर्थात आळीपाळीनं प्रभाग आरक्षित व्हावेत, अशी तरतूद आहे. यामध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षित प्रभाग पहिल्या निवडणुकीत निश्चित होतात. त्यानंतर पुढील निवडणुकीत पुढचे प्रभाग निश्चित होतात. अशा प्रकारे संपूर्ण प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत आरक्षण चक्राकार पद्धतीने फिरवले जाते. त्याचप्रमाणे एसटी व ओबीसी प्रवर्गाचेही आरक्षण फिरवले जाते..चक्राकार आरक्षणाची सुरुवात १९९६ मध्ये झाली. त्यानंतर १९९७ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा चक्राकार आरक्षण सुरू झाले. २००२, २००७, २०१२, २०१७ अशा पाच निवडणुकांमध्ये ही पद्धत पूर्ण झाली. दरम्यान, प्रशांत बंबविरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या दोन खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, हा प्रभागांमधील लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा गुणोत्तर बदलले तरी या चक्राकार नियमाचं पालन करावे लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग याचे पालन करत होते.यावेळी मात्र आरक्षणाची ही चक्राकर पद्धत पूर्ण झाली असल्याने शून्य आरक्षणाचा नियम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू केला होता. आता प्रभाग रचना बदलली असल्याचे सांगताना आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक समजण्यात येईल, असे शासनाने नव्या नियमात म्हटले होते..Heart Attack Case Kolhapur : हर्ट अटॅकला वय राहिलं नाही, २४ वर्षीय सोहम मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् घरी परतलाच नाही.राज्य शासनाच्या या नव्या बदलाला स्थगिती देण्यात यावी, या मुद्द्यावरून नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अपिल याचिकेवर २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाने केलेल्या बदलामुळे राज्यघटनेनुसार चक्रानुक्रमाने निवडणूक घेण्याच्या नियमाचा भंग होईल.तसेच राज्य शासन यानंतरही हा नियम तोडू शकते. त्यामुळे राज्य शासनाचा हा नवा नियम असैंविधानिक आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या; पण आरक्षण चक्रानुक्रमानंच होऊ द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना यात हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे नव्या नियमानुसारच आरक्षण सोडत निघणार हे या निकालाने स्पष्ट झाले..FAQs (सामान्य प्रश्नोत्तरे):1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ काय?सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या नव्या आरक्षण नियमांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, निवडणूक प्रक्रिया नव्या नियमानुसार पुढे जाईल.2. चक्राकार आरक्षण म्हणजे काय?चक्राकार आरक्षण म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित प्रभाग बदलत राहतात, जेणेकरून प्रत्येक समाजघटकाला आळीपाळीने प्रतिनिधित्व मिळेल.3. याचिका का दाखल करण्यात आली होती?राज्य शासनाने चक्राकार आरक्षण पद्धती थांबवून नव्या नियमानुसार आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला होता; या निर्णयाला असंवैधानिक म्हणत आव्हान देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.