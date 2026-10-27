Hasan Mushrif Zilla Parishad : हसन मुश्रीफ गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा कांबळेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; सदस्यत्व अपात्रतेवर महत्त्वपूर्ण निकाल

Kolhapur Zilla Parishad member disqualification ruling : (संतोष माळी) : कसबा सांगाव येथील सुवर्णा रणजीत कांबळे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचा ‘महार-अनुसूचित जाती’चे प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारा पडताळणी समितीचा आदेश रद्द करून त्यांना दोन आठवड्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व अपात्र ठरविणारा पुणे विभागीय आयुक्तांचा आदेशही रद्द झाला आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे..जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर पराभूत उमेदवार प्रतिभा हेगडे यांनी सौ कांबळे यांच्या जातीच्या दाखल्यावर आक्षेप घेत जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. यानंतर उपविभागीय अधिकारी राधानगरी, कागल यांनी दिलेले महार जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात यावे असे निर्देश जात पडताळणी समितीने दिले होते. यानंतर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व निरर्ह ठरविण्यात आल्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांनी दिले होते. याविरोधात सौ कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..Hasan Mushrif Virendra Mandlik : विरेंद्र मंडलिकांनी घेतले हसन मुश्रीफांचे आशीर्वाद, कागलचे राजकारण बदलणार?.समितीच्या निर्णयावर न्यायालयाचे निरीक्षणदक्षता कक्षाच्या अहवालातील निष्कर्ष स्वीकारले किंवा नाकारले, याची स्पष्ट कारणे समितीने आदेशात नमूद केली नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. याच आधारे उच्च न्यायालयाने सौ कांबळे यांना दिलासा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.