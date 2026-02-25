कोल्हापूर

Kolhapur Talande Sarpanch : तळंदगे ग्रामपंचायतीत राजकीय भूकंप; सरपंचांविरुद्ध १३ सदस्यांचा एकमुखी अविश्वास ठराव मंजूर

No-Confidence Motion : तळंदगे ग्रामपंचायतीत मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. लोकनियुक्त सरपंच संदीप पोळ यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
तळंदगे : हातकणंगले तालुक्यातील तळंदगे येथील लोकनियुक्त सरपंच संदीप पोळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. याबाबत हातकणंगले अपर तहसीलदार यांनी सुनावणी घेतली.

