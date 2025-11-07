Kolhapur ACB Trap : चहाला नेत वारसा नोंदीसाठी तलाठी, कोतवालने १० हजार मागितले अन्, कोल्हापूरच्या लाचलुचपत विभागाने चांगली अद्दल घडवली

Kolhapur Ichalkaranji Bribe Case : शहापूर येथील तलाठी व कोतवाल आज लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या जाळ्यात पकडले गेले. वारसा नोंद करण्यासाठी गट खुला करण्याच्या मोबदल्यात दहा हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली. तलाठी गणेश विष्णुपंत सोनवणे (वय ३२, रा. मगदूम कॉलनी, जयसिंगपूर), कोतवाल नेताजी केशव पाटील (४५, रा. म्हसोबा रोड, दर्गा गल्ली, शहापूर) अशी दोघांची नावे आहेत. स्टेशन रोडवरील महापालिका परिसरात सापळा रचून ही कारवाई केल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक, कोल्हापूर विभागाच्या उपाधीक्षक वैष्णवी पाटील यांनी दिली..या प्रकरणी दोघांवर रात्री उशिरापर्यंत शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तक्रारदाराने वारसा नोंदणीसाठी कागदपत्रे शहापूर तलाठी कार्यालयात सादर केली होती; मात्र गट क्रमांक ७२९ हा ब्लॉक असलेला गट खुला करण्यासाठी तलाठी गणेश सोनवणे याच्यावतीने कोतवाल नेताजी पाटील याने २५ हजार रुपयांची मागणी केली. शेवटी तडजोडीनंतर १० हजार रुपये आगाऊ आणि उर्वरित रक्कम कामानंतर देण्याचे ठरले..त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर तीन नोव्हेंबर रोजी तक्रार नोंदवली. त्यानंतर विभागाच्या पथकाने तलाठी कार्यालयात शहानिशा केली. त्यानंतर आज दिवसभर सापळा रचण्यात आला. अखेर स्टेशन रोडवरील महापालिका परिसरातील चहाच्या टपरीवर दोघे चहा पिण्यासाठी आले. यावेळी तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच घेताना तलाठी सोनवणे आणि कोतवाल पाटील या दोघांना पथकाने पकडले..विभागाने दोघांच्याही हातांची रंग चाचणी केली आणि व्यवहार केल्याचा पुरावा नोंद केला. दोघांना अटक करून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सानप, अधिकारी सुधीर पाटील, कृष्णा पाटील आणि प्रकाश चौगुले आदींनी केली..Kolhapur Video Tawade Hotel : २८ वर्षांपासून कोल्हापूरकरांच्या मनावर राज्य करणारी तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान पाडली; भावूक करणारा व्हिडीओ.घराचीही झाडाझडतीकारवाईनंतर तलाठी सोनवणे आणि कोतवाल पाटील या दोघांच्याही घराची झाडाझडती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली होती. दरम्यान, घरातूनच प्रतितलाठी कार्यालय उभारून शहरभर आधीच चर्चेत असणाऱ्या कोतवाल पाटील याची कसून चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती उपाधीक्षक पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.