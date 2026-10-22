Kolhapur Gokul Election: तालुकानिहाय मतमोजणी बनली महायुतीच्या नेत्यांची डोकेदुखी; राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी वापर होणार

-सुनील पाटील कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगचा फटका बसू नये, विरोधकांच्या पारड्यात नेमकी किती मते पडली, याचा हिशेब ठेवता यावा आणि आपल्या तालुक्यातील मतदारांनी पॅनेलशी एकनिष्ठ राहावे, या उद्देशाने महायुतीच्या नेत्यांनी तालुकानिहाय मतमोजणीचा आग्रह धरला. मात्र, ज्या मतमोजणीच्या माध्यमातून आपापल्या ताकदीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न झाला, तीच मतमोजणी आता महायुतीच्या नेत्यांची डोकेदुखी ठरली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.क्रॉस व्होटिंग रोखण्यासाठी केलेला खटाटोप अखेर अंतर्गत कुरघोडी आणि आरोप-प्रत्यारोपांना खतपाणी घालणारा ठरत आहे. गोकुळच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला सर्व तालुक्यांतील सर्व गटांची मतमोजणी एकत्रित करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, महायुतीच्या नेत्यांनी तालुकानिहाय मतमोजणीचा आग्रह धरला. त्यानुसार मतमोजणीची पद्धत बदलण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यात महायुतीच्या उमेदवारांना किती मते मिळाली आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलच्या उमेदवारांना किती मते मिळाली, याचे चित्र स्पष्ट झाले. .निकालापुरती मर्यादित राहायला हवी असलेली आकडेवारी आता राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे साधन बनली आहे. ज्या तालुक्यातून आपल्याला अपेक्षित मतदान मिळाले नाही, त्या तालुक्यातील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आपल्याच आघाडीतील नेत्यांनी साथ दिली नाही, मतदारांना सांभाळले नाही किंवा विरोधी पॅनेलला छुपी मदत केली, अशा संशयांना आकडेवारीमुळे बळ मिळत आहे. .त्यामुळे पराभवाची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी त्याचे खापर स्थानिकच्या इतर नेत्यांवर फोडण्याची स्पर्धा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सतेज पाटील यांच्या उमेदवारांना विविध तालुक्यांत मिळालेली मते. ज्या ठिकाणी महायुतीला मोठे मताधिक्य अपेक्षित होते, तेथे विरोधी पॅनेलने मते मिळवली असल्यास त्याची कारणमीमांसा करावी लागणार आहे. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ही मते केवळ क्रॉस व्होटिंगमुळे मिळाली की, स्थानिक पातळीवरील नाराजीचा तो परिणाम होता, याचा शोध घेतला जाणार आहे. क्रॉस व्होटिंग रोखण्यासाठी केलेली व्यवस्था आता कोणत्या नेत्याच्या प्रभावक्षेत्रात किती मते फुटली, याचा हिशेब मागण्यासाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे पराभूत उमेदवारांची नाराजी, स्थानिक नेत्यांची प्रतिष्ठा आणि महायुतीतील परस्पर विश्वास या गोष्टी पणाला लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.