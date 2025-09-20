Teenagers Obsessed Crime

Teenagers Obsessed Crime : मिसरूड न फुटलेल्या पोरांना घोडागाडी शर्यतीचा नाद, दुचाकी चोरीने करिअरची बरबादी; पालकांना पुसटशीही कल्पना नाही...

Kolhapur Crime : कोल्हापूरमध्ये घोडा आणि बैलगाडी शर्यतीचा नाद लागल्याने अनेक तरूण चोरी करून वाईट संगतीला लागल्याचे दिसून येत आहे.
Kolhapur Crime News : शालेय वयात दोघांना घोडागाडी शर्यतीचा नाद लागला. भागातील पोरांसोबत माळावर फिरण्यामुळे शाळेकडे दुर्लक्ष झाले. हळूहळू दोघेही या फेऱ्यात अडकत गेल्याने शिक्षण सुटलेच; पण घोडागाडीसोबत दुचाकी पळविण्यासाठी कोणी घेत नसल्याने दुचाकी चोरीचा दोघांनी निर्णय घेतला. एकाने विद्यापीठ परिसरातून, तर दुसऱ्याने राजेंद्रनगरातून दुचाकी चोरली. राजारामपुरी पोलिसांनी शिताफीने दोघा अल्पवयीन मुलांना पकडून चोरीची वाहने जप्त केली.

