Ichalkaranji Attack : इचलकरंजीचा बिहार झालाय का?, साक्षीदार का झालास? रागातून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या घरासमोरील वाहन पेटवलं

दुचाकीला आग लावली – साक्षीदार झाल्याच्या रागातून स्वराज कॉलनी, संगमनगर (ता. तारदाळ) येथे १९ सप्टेंबर रोजी रात्री ११ वाजता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या घरासमोर उभी असलेली दुचाकी पेटविण्यात आली.धमक्या व नुकसान – 'साक्ष देऊ नकोस' असे धमकावून आरोपींनी पेट्रोल टाकून दुचाकीला आग लावली; सुमारे ₹१५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले.गुन्हा दाखल व अटक – तात्यासाहेब शिवलिंग खिलारे यांच्या तक्रारीवरून शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल; गंगा प्रवीण पाटील व अब्दुलकय्युम नौशाद तांबोळी या दोघांना पोलिसांनी अटक केली..Crime In Ichalkaranji : साक्षीदार झाल्याच्या रागातून दोघा जणांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या घरासमोर त्याची दुचाकी पेटवली. ही घटना शुक्रवारी (ता. १९) रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास स्वराज कॉलनी, संगमनगर, तारदाळ येथे घडली. तात्यासाहेब शिवलिंग खिलारे यांच्या तक्रारीवरून शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून, गंगा प्रवीण पाटील (रा. ड्रीम रिसॉर्टजवळ, संगमनगर) आणि अब्दुलकय्युम नौशाद तांबोळी (रा. गल्ली क्र. १०, स्वराज कॉलनी, संगमनगर) अशी त्यांची नावे आहेत..याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, फिर्यादी तात्यासाहेब खिलारे (वय ६०) यांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी रात्री संशयित आरोपी गंगा पाटील आणि अब्दुलकय्युम तांबोळी हे त्यांच्या घरासमोर आले. दोघांनी खिलारे यांना उद्देशून, 'तू शहापूर पोलिस ठाण्यातील केसमध्ये आमच्याविरोधात साक्षीदार का झालास? तुला साक्ष देऊ नकोस असे सांगितले होते. आता तुझी गाडी पेटवतो, घरालाही आग लावतो', अशा धमक्या दिल्या..यानंतर तांबोळी याने त्यांच्या घराच्या दारात उभी असलेल्या दुचाकीवर पेट्रोल ओतले. पाटील याने आग लावून दुचाकी व घराच्या पार्किंग भागाला आग लावली. यात दुचाकी संपूर्ण जळून सुमारे १५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. संशयित दोघेही त्यानंतर घटनास्थळावरून पसार झाले. याप्रकरणी शनिवारी शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून दोघांना अटक केली..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.प्र.१: घटना कुठे व केव्हा घडली?उ. – स्वराज कॉलनी, संगमनगर, तारदाळ येथे १९ सप्टेंबर रोजी रात्री ११ वाजता.प्र.२: कोणावर हल्ला झाला?उ. – सेवानिवृत्त कर्मचारी तात्यासाहेब शिवलिंग खिलारे यांच्या घरासमोरची दुचाकी जाळण्यात आली.प्र.३: आरोपी कोण आहेत?उ. – गंगा प्रवीण पाटील (रा. ड्रीम रिसॉर्टजवळ, संगमनगर) आणि अब्दुलकय्युम नौशाद तांबोळी (रा. गल्ली क्र.१०, स्वराज कॉलनी, संगमनगर).