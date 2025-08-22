कोल्हापूर

Shinde Sena and NCP : ‘करवीर’मध्ये आव्हान-प्रतिआव्हान सुरू, शिंदे सेना-राष्ट्रवादीत चढाओढ, पक्ष प्रवेशापूर्वीच राहुल पाटील यांचा इशारा

Shinde Sena and NCP : राहुल पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात जात असलो तरी विधानसभेची निवडणूक आमदार नरके यांच्या विरोधात लढण्याचा इशारा दिला आहे.
Updated on

Kolhapur Politics : महायुतीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वीच पुढच्या विधानसभेला महायुतीतीलच घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या विरोधात लढण्याचा इशारा राहुल पाटील यांनी दिला. त्याला शिंदे गटाकडूनही प्रत्युत्तर आल्याने ‘करवीर’मध्ये आतापासूनच आव्हान-प्रतिआव्हान सुरू झाले आहे.

