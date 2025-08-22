Shinde Sena and NCP : ‘करवीर’मध्ये आव्हान-प्रतिआव्हान सुरू, शिंदे सेना-राष्ट्रवादीत चढाओढ, पक्ष प्रवेशापूर्वीच राहुल पाटील यांचा इशारा

Kolhapur Politics : महायुतीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वीच पुढच्या विधानसभेला महायुतीतीलच घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या विरोधात लढण्याचा इशारा राहुल पाटील यांनी दिला. त्याला शिंदे गटाकडूनही प्रत्युत्तर आल्याने ‘करवीर’मध्ये आतापासूनच आव्हान-प्रतिआव्हान सुरू झाले आहे..राहुल पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात जात असलो तरी विधानसभेची निवडणूक आमदार नरके यांच्या विरोधात लढण्याचा इशारा दिला आहे. त्याला शिवसेना शिंदे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख संजय पाटील यांनी प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जिल्ह्याचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समज देण्याची मागणी केली आहे. राहुल पाटील यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीला तगडा पर्याय मिळाला असला तरी विधानसभेत पुन्हा महायुती म्हणून राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष, शिवसेना शिंदे पक्ष व भाजप एकत्र लढल्यास ही जागा मिळवणे हेच मुळात राष्ट्रवादी समोरचे मोठे आव्हान असणार आहे..सहापैकी चार निवडणुकींत पराभव होऊनही शेवटच्या श्वासापर्यंत काँग्रेस एके काँग्रेस अशी भूमिका घेऊन जगलेले दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांचा पक्षांतराचा निर्णय काँग्रेस नेतृत्वालाच नव्हे, तर कट्टर कार्यकर्त्यांना पटलेला नाही. त्यातून पी. एन. यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या काही जुन्या काँग्रेस मंडळींनी राहुल यांच्याविरोधात थेट भूमिका घेतली आहे, त्याचा फटकाही त्यांना बसण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Food : भरावाची भर, ४१ फुटालाच पाणी रस्त्यावर, कसबा बावडा-शिये मार्गावरील चित्र; कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गही ४० फुटांवर बंद.‘जिल्हा बँक’, ‘गोकुळ’वर परिणामजिल्हा बँकेच्या राजकारणात गेली अनेक वर्षे दिवंगत पी. एन. पाटील हे करवीर तालुक्यातील विकास संस्था गटातून बिनविरोध निवडून येत होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे दुसरे पुत्र राजेश यांना बँकेत संधी मिळाली. राहुल यांच्या पक्षप्रेवशामुळे या जागेवरील राजेश यांचे स्थान कायम रहाणार आहे. ‘गोकुळ’च्या राजकारणात पी. एन. हे माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यासोबत होते. आता राहुल यांच्या निर्णयामुळे पी. एन. यांना मानणारे ठरावदार विरोधात जाऊन राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे..पक्षांतराची संभाव्य कारणेराजकीय भविष्य : काँग्रेसच्या सध्याच्या स्थितीकडे पाहता, युवक नेत्यांना तिथे संधी कमी असल्याचा आरोप अनेकदा होतो.विकासाची ग्वाही : अजित पवार गटाची सत्तेशी जवळीक आणि विकासकामांमध्ये गती देण्याचा दावा अनेकांना आकर्षित करत आहे.स्थानिक मतभेद : काँग्रेसमधील गटबाजी आणि स्थानिक स्तरावरील दुर्लक्ष ही देखील कारणे असू शकतात..अजित पवार गटाची रणनीतीराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सध्या सत्तेत असून, त्यांचे ध्येय स्पष्ट आहे की, पश्चिम महाराष्ट्रातही भाजप-शिवसेना युतीचा तोल राखत स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे. यासाठी त्यांना अशा स्थानिक, लोकप्रिय आणि राजकीय वारसा लाभलेल्या व्यक्तींची गरज आहे. राहुल पाटील यांचा प्रवेश हा त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.राहुल पाटील यांचे राजकीय गणितमोठा राजकीय वारसा, दिवंगत पी. एन. पाटील यांची लोकप्रियता, सत्ताधारी पक्षातील संधी यातून निवडणुकीतील ताकद वाढेल. विकासकामांसाठी निधी मिळविणे, प्रशासकीय यंत्रणांशी संबंध ठेवणे आणि स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करणे या गोष्टी अजित पवार गटात राहून शक्य होतील. त्यातून पुढील निवडणूक लढविणे हा राहुल पाटील यांचे भविष्यातील राजकीय गणित हे या पक्षप्रवेशामागे असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.