TET Exam Stress : टीईटी अभ्यासाचा ताण; विवाहितेचे टोकाचे पाऊल, पती इंजमामउलहकवर गंभीर आरोप; कोल्हापुरातील घटना

Married Woman Extreme Step : मुलीने आत्महत्या केली नसून, मुलीचा घातपात झाला आहे, सासरच्या लोकांनी मुलीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विवाहितेच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी मुलीच्या मृत्यूबद्दल शंका उपस्थित करीत घातपाताची शक्यता वर्तविली.

Kolhapur Crime News : टीईटी परीक्षेच्या अभ्यासातील तणावातून येथील आदर्श नगरातील एका विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२०) रात्री घडली. कौसर इंजमामउलहक गरगरे (वय २७, रा. आर्दशनगर, कुरुंदवाड) असे या विवाहितेचे नाव आहे. या घटनेनंतर विवाहितेच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी मुलीच्या मृत्यूबद्दल शंका उपस्थित करीत घातपाताची शक्यता वर्तविली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला व मोठा तणाव निर्माण झाला. पती इंजमामउलहक राजमहंमद गरगरे (वय ३१) यांनी याबाबतची वर्दी कुरुंदवाड पोलिसांत दिली.

