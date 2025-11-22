TET Exam Stress : टीईटी अभ्यासाचा ताण; विवाहितेचे टोकाचे पाऊल, पती इंजमामउलहकवर गंभीर आरोप; कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Crime News : टीईटी परीक्षेच्या अभ्यासातील तणावातून येथील आदर्श नगरातील एका विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२०) रात्री घडली. कौसर इंजमामउलहक गरगरे (वय २७, रा. आर्दशनगर, कुरुंदवाड) असे या विवाहितेचे नाव आहे. या घटनेनंतर विवाहितेच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी मुलीच्या मृत्यूबद्दल शंका उपस्थित करीत घातपाताची शक्यता वर्तविली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला व मोठा तणाव निर्माण झाला. पती इंजमामउलहक राजमहंमद गरगरे (वय ३१) यांनी याबाबतची वर्दी कुरुंदवाड पोलिसांत दिली..पत्नी कौसर या टीईटी परीक्षेचा अभ्यास करीत होत्या. मात्र, अभ्यास मनासारखा होत नसल्याने त्या मानसिक तणावात होत्या. त्यातूनच त्यांनी राहत्या घरातील बेडरूममध्ये लोखंडी हुकास ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे वर्दीत म्हटले आहे. दरम्यान, मुलगी कौसर हिच्या आत्महत्येची माहिती मिळताच जयसिंगपूर येथील माहेरातून वडील इकबाल औटी, भाऊ अल्ताफ औटी, असलम औटी, शकील औटी यांच्यासह नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले..‘मुलीने आत्महत्या केली नसून, मुलीचा घातपात झाला आहे, सासरच्या लोकांनी मुलीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप करत पती, सासू व सासऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडला. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शिरोळ ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला..TET Exam 2025: ‘टीईटी’ परीक्षेत नव्याने ‘फोटो व्ह्यू’ सुविधा; बोगस उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना.मात्र, गुन्हा नोंद झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका नातेवाईकांनी घेतली. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. परिस्थिती बिकट होत असल्याचे पाहून शिवसेना जिल्हा संघटक वैभव उगळे, सरफराज जमादार, नजीर मखमला, बबलू हुकिरे, सादिक बागवान यांनी मध्यस्थी करून नातेवाईकांची समजूत घातली. ‘मृतदेहाची विटंबना होऊ देऊ नका, पोलिस प्रशासन योग्य सहकार्य करेल, असे सांगत त्यांनी समजावले. त्यानंतर नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला..सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांनी,‘शवविच्छेदनाचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल’, असे सांगितले. अखेर शुक्रवारी सकाळी दफनविधी पार पडला. मत कौसर हिला एक वर्षाची मुलगी असून, आत्महत्येच्या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.