Suspicious Call to Teacher Leads

Suspicious Call to Teacher Leads

sakal

कोल्हापूर

Kolhapur TET: टीईटी पेपर फुटीचे प्रकरण: शिक्षकालाच आला ‘कॉल’ अन् टोळीचा लागला छडा

Suspicious Call to Teacher Leads: शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षेत यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या एका शिक्षकाला पेपर फोडणाऱ्या टोळीतील एकाने कॉल केला आणि तिथेच ते सापडले. त्यातून पोलिसांना पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रॅकेटचा छडा लागला.
Published on

कोल्हापूर: शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षेत यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या एका शिक्षकाला पेपर फोडणाऱ्या टोळीतील एकाने कॉल केला आणि तिथेच ते सापडले. त्यातून पोलिसांना पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रॅकेटचा छडा लागला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
teacher
scam
Action
Arrest
TET
TET Exam
Fraud case news
Paper
Marathi News Esakal
www.esakal.com