कोल्हापूर
Kolhapur TET: टीईटी पेपर फुटीचे प्रकरण: शिक्षकालाच आला ‘कॉल’ अन् टोळीचा लागला छडा
कोल्हापूर: शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षेत यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या एका शिक्षकाला पेपर फोडणाऱ्या टोळीतील एकाने कॉल केला आणि तिथेच ते सापडले. त्यातून पोलिसांना पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रॅकेटचा छडा लागला.