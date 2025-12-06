Kolhapur TET : टीईटी आंदोलनाचा मोठा प्रभाव: ५ जिल्ह्यांत ५७३६ शाळा बंद, ३० हजार शिक्षक रस्त्यावर!

कोल्हापूर/ सानेगुरुजी वसाहत : शिक्षक पात्रता परीक्षेविरोधातील (टीईटी) मोर्चात आज कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील एकूण २९ हजार ८३६ शिक्षक सहभागी झाले. .त्याचबरोबर पाच हजार ७३६ शाळा बंद राहिल्या. त्याबाबतची माहिती कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी राज्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पाठविली आहे..TET Protest Kolhapur : टीईटी सक्तीविरोधातील आंदोलनात शिक्षक, पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात प्रकार.विद्यार्थीहित लक्षात घेता शुक्रवारी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. ज्या शाळा बंद राहतील, त्या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना शिक्षण संचालनालयाने शिक्षण उपसंचालकांना केली होती. .त्याबरोबरच बंद राहिलेल्या शाळा, आंदोलनात सहभागी शिक्षकांची माहिती सादर करण्याची सूचनादेखील केली होती. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांनी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पाच जिल्ह्यांतील माहिती सादर केली. .Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!.त्यामध्ये जिल्हा परिषद, खासगी आणि नगरपालिका-महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील एकूण २० हजार ४७७, तर माध्यमिक शाळांतील ९ हजार ३४९ शिक्षक सहभागी झाल्याच्या माहितीचा समावेश आहे. दरम्यान, याबाबत शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक कोळेकर यांनी सांगितले..शाळा उद्या भरणारशिक्षकांच्या मोर्चामुळे शाळा बंद राहिल्या आणि तेथे शुकशुकाट पसरला; मात्र, काही शिक्षकांनी सकाळच्या सत्रात शाळा घेऊन शैक्षणिक कामकाज पूर्ण केले आणि ते मोर्चात सहभागी झाले. खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू राहिल्या. आज बंद असलेल्या शाळांनी रविवारी (ता. ७) शैक्षणिक कामकाज पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे..सहा हजार शिक्षक विनापरवानगी गैरहजरया आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाच जिल्ह्यांतील दोन हजार ९४५ शिक्षक हे परवानगीने रजेवर होते. विनापरवानगी सहा हजार ४०४ शिक्षक गैरहजर राहिले आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पाच हजार ७६३ शाळा, खासगी प्राथमिक ३५१ आणि नगरपालिका-महानगरपालिकेच्या १६१ शाळा सुरू राहिल्या..आकडेवारी दृष्टिक्षेपातबंद राहिलेल्या एकूण शाळा- ५७३६प्राथमिक शाळा- ४८८८माध्यमिक शाळा- ८४८आंदोलनातील सहभागी एकूण शिक्षक- २९८३६प्राथमिक शाळेतील शिक्षक- २०४७७माध्यमिक शाळेतील शिक्षक- ९३४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.