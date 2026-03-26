कोल्हापूर

Fraud News : कापड व्यवहारात मोठा घोटाळा; ९० लाखांची फसवणूक प्रकरणात मुख्य आरोपी मुंबईत अटक, तपास सुरू

Financial Crime : कापड खरेदीच्या व्यवहारातून ९० लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्य संशयितास मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असून पुढील तपासाला वेग आला आहे.
90 lakh fraud

90 lakh fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : कापड खरेदीच्या व्यवहारातून विश्वास संपादन करून तब्बल ९० लाख ७८ हजार ९५७ रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी गावभाग पोलिसांनी मुख्य संशयित महेंद्रकुमार जसवंतराज सोलंकी ऊर्फ महेश जैन (वय ५२, रा. अंधेरी, मुंबई) याला अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दुसरा संशयित अजयकुमार रस्तोगी (रा. दहिसर, मुंबई) अद्याप पसार आहे.

