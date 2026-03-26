Fraud News : कापड व्यवहारात मोठा घोटाळा; ९० लाखांची फसवणूक प्रकरणात मुख्य आरोपी मुंबईत अटक, तपास सुरू

इचलकरंजी : कापड खरेदीच्या व्यवहारातून विश्वास संपादन करून तब्बल ९० लाख ७८ हजार ९५७ रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी गावभाग पोलिसांनी मुख्य संशयित महेंद्रकुमार जसवंतराज सोलंकी ऊर्फ महेश जैन (वय ५२, रा. अंधेरी, मुंबई) याला अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दुसरा संशयित अजयकुमार रस्तोगी (रा. दहिसर, मुंबई) अद्याप पसार आहे..फिर्यादी मनोज अमृतलाल चंगेडिया (रा. शांतीनगर, इचलकरंजी) हे अरिहंत कॉर्पोरेशन या कापड व्यावसायिक फर्मचे संचालक आहेत. त्यांच्यांशी डिसेंबर २०२५ दरम्यान महेश जैन याने साक्षी स्टाईल क्रिएशन या नावाने संपर्क साधत व्यावसायिक व्यवहार सुरू केला. सुरुवातीला विश्वास संपादन करून वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात कापड खरेदी केले. दरम्यान, खरेदीच्या मोबदल्यात दिलेला ९ लाख ९१ हजार रुपयांचा धनादेश बँकेत वटला नाही. .त्यानंतर संशय बळावल्याने चंगेडिया यांनी मुंबईत जाऊन संबंधितांकडे विचारणा केली असता संशयित आरोपींनी टाळाटाळ केली. तसेच मुंबईतील गुंडांशी संबंध असल्याची धमकी देत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी गावभाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी मुंबईत सापळा रचून महेश जैनला ताब्यात घेऊन अटक केली. पसार संशयित आरोपी अजयकुमार रस्तोगी याचा शोध पोलिसांकडून सुरू असून, पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद कोळेकर तपास करीत आहेत.