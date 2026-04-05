Thackeray group Kolhapur : कोल्हापुरात ठाकरे गट पुन्हा उभारी घेणार, मोठ्या नियोजनाच्या तयारीत

Shiv Sena thackeray group news : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठा करे पक्षाचा लवकरच जिल्हा मेळावा घेण्याचा निर्णय आज पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. नागाळा पार्क येथील शिवसेना शहर कार्यालयात बैठक झाली. संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर जिल्ह्यात अनेक घडामोडी झाल्या. यानंतर शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना पक्षकार्यासाठी पुन्हा एकदा प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील महिन्यात जिल्ह्याचा मेळावा घेण्याचे नियोजन आजच्या बैठकीत करण्यात आले. यावेळी दुधवडकर यांनी, नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी भविष्यात कशा पद्धतीने पक्षाचे काम पुढे घेऊन जायचे, याबाबतचे मार्गदर्शन केले..बैठकीस जिल्हाप्रमुख सुनील शिंत्रे आणि संजय चौगुले, माजी शहरप्रमुख नगरसेवक सुनील मोदी, नूतन शहरप्रमुख मंजित माने आणि विशाल देवकुळे, इचलकरंजीचे नगरसेवक नूतन शहरप्रमुख शिवाजी पाटील उपस्थित होते..NCP Shiv Sena Merger In BJP : राष्ट्रवादी अन् शिवसेना भाजपमध्ये विलीन होणार, उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ .पक्षाची सद्यःस्थिती आणि पक्षाला कशा पद्धतीने पुढे घेऊन जायचे, याबाबतही पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. आगामी काळात शिवसेना ठाकरे सेना आणखी भक्कम करण्यासाठी कोणकोणते प्रयत्न करता येईल, कार्यकर्त्यांना कोणती पदे देता येतील, यावरही पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली.