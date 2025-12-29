कोल्हापूर

Kolhapur Election : जागावाटपावरून कोंडी; ठाकरे गटाचा मोठा निर्णय, इचलकरंजीत स्वबळावर रणशिंग फुंकले

Thackeray Group to Contest : जागावाटपावर सहमती न झाल्याने ठाकरे गटाचा निर्णायक निर्णय; इचलकरंजीत स्वबळावर लढत. ‘मशाल’ चिन्हावर २५ ते ३० उमेदवार उभे करण्याची तयारी; कार्यकर्त्यांना संधी
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : शिव-शाहू विकास आघाडीने सन्मानपूर्वक जागा न दिल्यामुळे शिवसेना (उबाठा) पक्ष स्वबळावर इचलकरंजी महापालिकेची निवडणूक लढवणार आहे. याबाबतची घोषणा जिल्हाप्रमुख संजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

