India-Pakistan Cricket Match : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून कोल्हापुरात ठाकरे आक्रमक, हॉटेलमध्ये सामना दाखवल्यास...

Hotels in Kolhapur : पाकिस्तानशी खेळायचे की नाही, हे क्रिकेट बोर्ड व भारत सरकारने ठरवणे गरजेचे होते. परंतु, निवडणुकीआधी प्रत्येक गोष्टीचा लाभ उठवणारे हे सत्ताधारी सत्ता मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते करत आहेत.
Bharat Pakistan Live Cricket : भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा क्रिकेट सामना रविवारी (ता. १४) होत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनी तो स्क्रिनवर किंवा टीव्हीवर हॉटेलमध्ये दाखवू नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे यांनी केले आहे.

