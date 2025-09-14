India-Pakistan Cricket Match : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून कोल्हापुरात ठाकरे आक्रमक, हॉटेलमध्ये सामना दाखवल्यास...

Bharat Pakistan Live Cricket : भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा क्रिकेट सामना रविवारी (ता. १४) होत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनी तो स्क्रिनवर किंवा टीव्हीवर हॉटेलमध्ये दाखवू नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे यांनी केले आहे..याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, पाकिस्तानशी खेळायचे की नाही, हे क्रिकेट बोर्ड व भारत सरकारने ठरवणे गरजेचे होते. परंतु, निवडणुकीआधी प्रत्येक गोष्टीचा लाभ उठवणारे हे सत्ताधारी सत्ता मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते करत आहेत..Kolhapur Crime : पहाटे चोरी करून रात्री थ्री स्टार हॉटेल मजा मारायची, लूटमारीचा चंगळवाद; CCTV मध्ये सापडताच पोलिसांनी केला कार्यक्रम.भारतविरोधी असणाऱ्या पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना खेळणे योग्य की अयोग्य व तो बघणे योग्य की अयोग्य हे देखील भारतीय नागरिकांनी ठरवणे गरजेचे आहे. सर्व क्रिकेटप्रेमींनी उद्या होणाऱ्या सामान्यावर बहिष्कार टाकावा. सर्व हॉटेल मालकांनी उद्याचा क्रिकेट सामना आपल्या हॉटेलमध्ये न दाखवता सहकार्य करावे, देशप्रेम दाखवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.