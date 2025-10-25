कोल्हापूर

Kolhapur Crime : गोव्याला फिरायला गेले अन् बंद बंगला फोडून साडेतेरा तोळे दागिने पळविले, श्वान घराच्या भोवतीच घुटमळलं अन्

Kolhapur Crime News : घरमालक गोव्याला फिरायला गेले असताना ही चोरी झाली. पोलिसांनी श्वानपथकासह तपास सुरू केला आहे.
Kolhapur Crime

गोव्याला फिरायला गेले अन् बंद बंगला फोडून साडेतेरा तोळे दागिने पळविले

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gadhinglaj Crime News : डहिंग्लज येथील शेंद्री रस्त्यावरील बंद असलेल्या ‘आठवण’ बंगल्याचा कडी-कोयंडा उचकटून चोरट्यांनी एक किलो चांदीच्या मूर्ती, साडेतेरा तोळे सोन्याचे दागिने व रोख ३० हजारांवर डल्ला मारला. गुरुवारी (ता. २३) मध्यरात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पोलिसांनी चांदी व सोन्याची किंमत १२ लाख २० हजार इतकी नोंदविली असून, बाजारभावानुसार त्याची किमत १७ लाखांवर जाते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com