Tirupati Devasthanam Balaji: तिरुमला तिरुपती देवस्थानकडून अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण, काय आहे महत्व...

मानाचा शालू अर्पण – तिरुमला तिरुपती देवस्थानकडून नवरात्रोत्सवाच्या परंपरेनुसार करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीला १ लाख ६६ हजार १०० रुपयांचा शालू अर्पण करण्यात आला.पूजन व अर्पण विधी – गुलाबी काठ असलेला पिस्ता रंगाचा शालू पूजन करून चेअरमन बी. आर. नायडू यांच्या हस्ते देवीला अर्पण करण्यात आला; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तो स्वीकारला.मान्यवरांची उपस्थिती – खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार धैर्यशील माने, तसेच तिरुमला देवस्थानचे पदाधिकारी व स्थानिक अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..Ambabai Saree Offering : तिरुमला देवस्थानकडून करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईला आज मानाचा शालू अर्पण करण्यात आला. या शालूची किंमत तब्बल एक लाख ६६ हजार १०० रुपये इतकी आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे चेअरमन बी. आर. नायडू यांच्या हस्ते देवीला शालू अर्पण करण्यात आला. हा शालू जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वीकारला..दरवर्षी नवरात्रोत्सवामध्ये तिरुमला देवस्थानकडून देवीला शालू अर्पण करण्याची प्रथा आहे. यंदाही परंपरेप्रमाणे शालूचे पूजन करून तो अंबाबाईला अर्पण करण्यात आला. गुलाबी काठ असलेला पिस्ता रंगाचा हा शालू आहे. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार धैर्यशील माने उपस्थित होते..सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे पदाधिकारी मंदिर परिसरात आले. शालूसोबत तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे लाडू, फळे व फुलांचा हारही देवीला अर्पण करण्यात आला. शालू घेऊन येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत देवस्थान समितीतर्फे श्री अंबाबाई देवीची प्रतिमा, शाल व प्रसाद देऊन करण्यात आले..यावेळी तिरुमला देवस्थानचे संचालक व आमदार व्ही. प्रभाकर रेड्डी, व्ही. प्रशांती रेड्डी, भानुप्रकाश रेड्डी, सौरभ व्होरा, डॉलर दिवाकर रेड्डी, व्ही. राखी सौरभ, एम. शांताराम, नरेश कुमार, राजी व्ही., इंदु हरिका, पीव्हीएस लावण्या, मोहन राव, के. रामाराव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., देवस्थानचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, देवस्थानचे व्यवस्थापक महादेव दिंडे, वेदांतिका माने उपस्थित होत्या.‘दरवर्षी तिरुमला तिरुपती देवस्थानकडून करवीर निवासिनीश्री अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण करण्यात येतो. यंदाही ही परंपरा जोपासत मानाचा शालू श्री अंबाबाई देवीला अर्पण करण्यात आला. - बी. आर. नायडू, चेअरमन, तिरुमला तिरुपती देवस्थान.Kolhapur Liquor Seized : इंग्लिश नजराणा! गोवा व्हाया महाराष्ट्र, शाहूवाडीत एक कोटीची दारू जप्त; चालक टाळाटाळ करताचं....FAQsप्र.१: शालू अर्पण कोणी केला?उ: तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे चेअरमन बी. आर. नायडू यांच्या हस्ते शालू अर्पण करण्यात आला.प्र.२: जिल्हा प्रशासनाकडून शालू कोणी स्वीकारला?उ: जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शालू स्वीकारला.प्र.३: या परंपरेचे विशेषत्व काय आहे?उ: दरवर्षी नवरात्रोत्सवात तिरुमला देवस्थानकडून श्री अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण करण्याची परंपरा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.