Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत...

Kolhapur Police : चार दिवसांपासून मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील लॉजमध्ये राहणाऱ्या व्यापाऱ्याने गळफास लावून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार आज सकाळी उघडकीस आला. दिनेशभाई महादेवभाई छतरोला (वय ४५, रा. सुरत, गुजरात) असे मृताचे नाव आहे. आज सकाळपासून खोलीमधून दुर्गंध येऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी डोकावून पाहिले असता छतरोला यांनी दोरीने पंख्याच्या हुकास गळफास लावून घेतल्याचे दिसून आले. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली. संबंधिताने आत्महत्येपूर्वी स्वतःचा मोबाईल, सीमकार्ड तोडल्याचे दिसले. पोलिस नातेवाईकांचा शोध घेत आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी, दिनेशभाई छतरोला हे १४ ऑक्टोबरला सीबीएस परिसरातील लॉजिंगमध्ये उतरले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी त्यांनी एक दिवसाचे भाडे भरून आणखीन काही दिवस मुक्काम वाढणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, यानंतर मागील तीन दिवस ते खोलीबाहेरच पडले नव्हते..Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफांच्या मतदार संघातही मतदार यादीत घोळ, समरजितसिंह घाटगेंचा थेट आरोप.कामगार आज सकाळी छतरोला राहिलेल्या खोलीजवळ आले असता दुर्गंधीचा वास आला. बेल वाजवून हाक मारण्याचाही प्रयत्न कामगारांनी केला. मात्र, आतून प्रतिसाद मिळत नसल्याने खिडकीतून डोकावले. यावेळी त्यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. लॉजच्या व्यवस्थापकाने याची माहिती शाहूपुरी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्क येथे दाखल केला. मृताची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे..मोबाईल, सीमकार्ड, मेमरी कार्डचा चुरासंबंधिताने आत्महत्येपूर्वी स्वतःचा मोबाईल, सीमकार्ड व मेमरी कार्ड यांचा अक्षरशः चुरा केला आहे. याचे तुकडे बेडखाली मिळून आल्याने पोलिसांनी ते जप्त केले, तर बॅगेत केवळ आधारकार्ड व काही चिल्लर मिळून आली. इतर कोणतीही कागदपत्रे, संपर्क क्रमांक नसल्याने ओळख पटविण्यात अडथळा आला. आधारकार्डवरील पत्त्यावरून गुजरातमधील सूरतच्या पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी सांगितले.