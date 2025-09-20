Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात नवरात्रोत्सव, दिवाळीत महाद्वार, ताराबाई रोड, गुजरी मार्ग खुला राहणार की बंद, प्रशासनाने नकाशाच दिला

थोडक्यात :प्रत्येक पार्किंगमध्ये मोबाईल टॉयलेटची सुविधा, फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाला चाप लागणारगुजरीत दोन्ही बाजूला पार्किंगची सुविधा, पाऊस थांबल्यानंतर पार्किंगसाठी पांढरे पट्टे मारणार५ टॉयलेट, घंटागाडी, १२ ड्रम व दुर्गंधीनाशक लिक्विड फवारणीसरस्वती टॉकीज बहुमजली पार्किंगमध्ये ३०० वाहनांची सुविधा उद्यापासूनअतिक्रमण निर्मूलनसाठी ५० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, अनधिकृत रिक्षा थांबे हटणार.Kolhapur Navratri Traffic : नवरात्रोत्सव तसेच दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर शहरातील महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, जोतिबा रोड, गुजरी व भाऊसिंगजी रोड हा परिसर वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी मंदिर परिसरातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर कडक कारवाई करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून होत आहे. अंबाबाई मंदिर परिसरातील गर्दी, वाहतूक कोंडी, स्वच्छतागृह व पार्किंग समस्यांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पोलिस प्रशासन, महाद्वार रोड व्यापारी असोसिएशन व सराफ संघ यांची आज संयुक्त बैठक घेण्यात आली..महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी विजय पाटील म्हणाले, ‘पागा बिल्डिंग, राजाराम हायस्कूल परिसर, कपिलतीर्थ, दसरा चौक, गाडी अड्डा, गांधी मैदान व निर्माण चौक येथे पाच स्वच्छतागृह उभारली जातील. तीन शिफ्टमध्ये घंटागाडी व १२ ड्रमच्या मदतीने स्वच्छता राखली जाणार असून, दुर्गंधी निवारणासाठी विशेष लिक्विडचा वापर होणार आहे. यासोबत अंबाबाई मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छतेसाठी दिवसभर कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत.’.शहर अभियंता रमेश मस्कर म्हणाले, ‘सरस्वती टॉकीज बहुमजली पार्किंगमध्ये बेसमेंटसह एकूण ३०० वाहनांची सुविधा केली आहे. ही सुविधा रविवार (ता. २१) पासून उपलब्ध होणार आहे. तसेच अनधिकृत रिक्षा थांबे व फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी ५० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. खासबागेतील अल्लादिया खाँ साहेब पुतळा ते मिरजकर तिकटी या मार्गावर बॅरिकेड उभारणी केली आहे.’.महापालिकेचे उपशहर अभियंता सुरेश पाटील, पोलिस निरीक्षक विशाल पाटोळे, वाहतूक नियंत्रण शाखेचे हर्षल बागल, अग्निशमन विभागाचे जयवंत खोत, महाद्वार रोड व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण नकाते, जयंत गोयानी, कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे राजेश राठोड, उपाध्यक्ष विजय हावळ, प्रीतम ओसवाल, बन्सी चिपडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांनी फेरीवाल्यांमुळे होणाऱ्या अडचणींवर भर देत त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली..Ambabai Temple Kolhapur : नवरात्रोत्सवात अंबाबाई दर्शनाला येताय बातमी तुमच्यासाठी, कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून वाहतुकीत बदल.प्र.१. सणांच्या काळात कोणते रस्ते वाहतुकीसाठी खुले राहणार?उ. – महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, जोतिबा रोड, गुजरी व भाऊसिंगजी रोड हे रस्ते.प्र.२. स्वच्छतागृह कुठे उभारली जाणार आहेत?उ. – पागा बिल्डिंग, राजाराम हायस्कूल, कपिलतीर्थ, दसरा चौक, गाडी अड्डा, गांधी मैदान व निर्माण चौक येथे.प्र.३. बहुमजली पार्किंगची सुविधा कुठे व किती वाहनांसाठी आहे?उ. – सरस्वती टॉकीज बहुमजली पार्किंगमध्ये बेसमेंटसह ३०० वाहनांसाठी, ही सुविधा २१ तारखेपासून सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.