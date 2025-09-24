Kolhapur CBS Crime : कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकात वाहतूक नियंत्रकाने घेतला गळफास, विश्रांती कक्षातील प्रकार; कारण काय?

एसटी वाहतूक नियंत्रकाचा आत्महत्येचा प्रकार:कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकाचे प्रभारी वाहतूक नियंत्रक अनिल शंकरराव खाडे (५५) यांनी बसस्थानकाच्या विश्रांती कक्षाच्या चौकटीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.घटनेचा क्रम:तब्बेत बरी नसल्याचे सांगून त्यांनी दुपारी रजा घेतली; मात्र, घरी न जाता विश्रांती कक्षात गळफास घेतला. चालकाला ही घटना दिसून आल्यानंतर वरिष्ठांना माहिती देण्यात आली.पोलिस व वैद्यकीय कार्यवाही:सहकाऱ्यांनी खाडे यांना गळफास सोडवून सीपीआर रुग्णालयात आणले; पण उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली असून आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .Kolhapur MSRTC Rest Room Incident : कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकाचे वाहतूक नियंत्रक अनिल शंकरराव खाडे (वय ५५, रा. शाहू मिल कॉलनी) यांनी एसटी स्टॅन्ड आवारातील विश्रांती कक्षात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दुपारीच तब्बेत बरी नसल्याचे सांगून रजा मंजूर करून घेतली होती. मात्र, घरी न जाता त्यांनी विश्रांती कक्षाच्या चौकटीला गळफास घेऊन जीवन संपविले. आज सायंकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : अनिल खाडे कुरुंदवाड आगारातून काही महिन्यांपूर्वीच मध्यवर्ती बसस्थानक येथे रुजू झाले आहेत. सध्या प्रभारी वाहतूक नियंत्रक म्हणून ते काम पाहत होते. आज दुपारी दोन ते रात्री दहा अशी कोकण विभागाचे निंयत्रक अशी त्यांची ड्युटी होती. काही वेळ काम केल्यानंतर तब्बेत बरी नसल्याचे वरिष्ठांना सांगून त्यांनी रजा मंजूर करून घेतली. ते दुपारी पावणेचारच्या सुमारास कार्यालयातून बाहेर पडले..Kolhapur Crime : खून केला तेथेच संशयितांना फिरविले अन्, कोल्हापुरातील कुख्यात गुंडाचा खून प्रकरणातील नवी अपडेट.विश्रांती कक्षात गळफास...चालक संतोष शिरसाट आगारातील चालक-वाहक कक्षात विश्रांती घेण्यास गेले होते. यावेळी चौकटीला कोणीतरी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्यांनी याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. आगार व्यवस्थापक अनिल म्हेतर, प्रमोद तेलवेकर, स्थानकप्रमुख मल्लेश विभूते यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी गळफास घेतलेली व्यक्ती अनिल खाडे असल्याचे स्पष्ट झाले..बघ्यांची गर्दी...बसस्थानकाच्या आवारातच गळफास घेतल्याची घटना ऐकून बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. एसटीतील सहकाऱ्यांनी पोलिसांसमोर खाडे यांना गळफास सोडवून सीपीआरमध्ये आणले. त्यांची पत्नी, मुलगाही तातडीने रुग्णालयात दाखल झाले; मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. शाहूपुरी पोलिसात याची नोंद झाली. खाडे यांच्या मृतदेहाची शेंडा पार्क येथे उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाएकांच्या ताब्यात देण्यात आला. आत्महत्येचे नेमके कारण रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट होऊ शकले नाही..Kolhapur Crime : पत्नीसोबत मॉर्निंग वॉकला जाऊन आला, घरात येताच काही मिनीटात गळफास घेतला; कारण काय?.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : आत्महत्या कोठे व कोणी केली?उ. – कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या विश्रांती कक्षात प्रभारी वाहतूक नियंत्रक अनिल शंकरराव खाडे (वय ५५) यांनी आत्महत्या केली.प्र.२ : ते तिथे कसे आले होते?उ. – तब्बेत बरी नसल्याचे सांगून त्यांनी दुपारी रजा घेतली; पण घरी न जाता ते विश्रांती कक्षात गेले होते.प्र.३ : ही घटना कशी उघडकीस आली?उ. – चालक संतोष शिरसाट विश्रांतीसाठी गेल्यावर चौकटीला गळफास घेतलेली व्यक्ती दिसली; त्याने वरिष्ठांना कळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.