Ambabai Temple Kolhapur : नवरात्रोत्सवात अंबाबाई दर्शनाला येताय बातमी तुमच्यासाठी, कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून वाहतुकीत बदल

Kolhapur Police Update : नवरात्रोत्सवात करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी वाढवली

करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गांवर अवजड वाहनांना सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंत शहरात प्रवेश बंदी लागू केली आहे.

केएमटी थांबे व रिक्षा थांबे तात्पुरते बंद

छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील केएमटी बसथांबा व भवानी मंडप, माधुरी बेकरीसमोरील रिक्षा थांबे तात्पुरते बंद.

दुचाकी पार्किंगची व्यवस्था

पालखी दर्शन व स्थानिक भाविकांसाठी सात ठिकाणी दुचाकी पार्किंगची सोय केली आहे.

Traffic Diversions During Navratri : नवरात्रोत्सवात करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अवजड वाहनांना शहरातील मुख्य चौकात येण्यास मनाई केली असून, सकाळी १० ते रात्री ८ पर्यंत असलेली प्रवेश बंदी दोन तासांनी वाढवली.

