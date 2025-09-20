Ambabai Temple Kolhapur : नवरात्रोत्सवात अंबाबाई दर्शनाला येताय बातमी तुमच्यासाठी, कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून वाहतुकीत बदल

थोडक्यात :अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी वाढवलीकरवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गांवर अवजड वाहनांना सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंत शहरात प्रवेश बंदी लागू केली आहे.केएमटी थांबे व रिक्षा थांबे तात्पुरते बंदछत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील केएमटी बसथांबा व भवानी मंडप, माधुरी बेकरीसमोरील रिक्षा थांबे तात्पुरते बंद.दुचाकी पार्किंगची व्यवस्थापालखी दर्शन व स्थानिक भाविकांसाठी सात ठिकाणी दुचाकी पार्किंगची सोय केली आहे..Traffic Diversions During Navratri : नवरात्रोत्सवात करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अवजड वाहनांना शहरातील मुख्य चौकात येण्यास मनाई केली असून, सकाळी १० ते रात्री ८ पर्यंत असलेली प्रवेश बंदी दोन तासांनी वाढवली. .नवरात्रोत्सवात परजिल्ह्यांतून येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गांवरील वाहतूक विस्कळीत होणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. सीपीआर चौक, तोरस्कर चौक, संजय गायकवाड पुतळा, गंगावेश, रंकाळा स्टॅन्ड, तटाकडील तालीम, तांबट कमान, देवकर पाणंद चौक, इंदिरासागर चौक, रेसकोर्स नाका, गोखले कॉलेज, उमा टॉकीज चौक, फोर्ड कॉर्नर, कोंडा ओळ चौक, दसरा चौकात अवजड वाहनांना रात्री दहापर्यंत प्रवेश बंद केला आहे..केएमटी थांबा तात्पुरता बंद...छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी येथील केएमटी थांबा तात्पुरता बंद करण्यात येणार आहे. बिंदू चौकाकडून छत्रपती शिवाजी चौकाकडे येणाऱ्या बसेस आईसाहेब महाराज पुतळा, स्वयंभू गणपती मंदिर चौकातून पुढे जातील. रिक्षा चालकांनी शिवाजी चौकात प्रवासी सोडण्यासाठी आझाद गल्ली कॉर्नर किंवा माळकर तिकटी परिसराचा वापर करावा. भवानी मंडप, माधुरी बेकरी समोरील रिक्षा थांबेही बंद ठेवले जाणार आहेत..Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या ठरावावरून जोरदार राडा, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार; एका ठरावाला ५ लाख देण्याची भाषा, पन्हाळा तालुक्यातील घटना.पालखी दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांसाठी दुचाकी पार्किंगरात्री पालखी दर्शनाला तसेच दिवसभरात दुचाकीवरून येणाऱ्या स्थानिक भाविकांसाठी सात ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था केली आहे. एम.एल.जी. हायस्कूल, मेन राजाराम हायस्कूल, महाद्वार रोड (सायंकाळी ६ ते १०), बिंदू चौक सबजेल रोड उजवी बाजू, गुजरी दोन्ही बाजू, मराठा बॅंक परिसर, करवीर पंचायत समिती पटांगण..प्र.१. अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी कोणत्या वेळेत आहे?उ. – सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंत (नवरात्रोत्सव काळात).प्र.२. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील केएमटी थांब्याऐवजी बसेस कुठून जातील?उ. – बिंदू चौकाकडून येणाऱ्या बसेस आईसाहेब महाराज पुतळा, स्वयंभू गणपती मंदिर चौकातून पुढे जातील.प्र.३. भाविकांसाठी दुचाकी पार्किंग कुठे आहे?उ. – एम.एल.जी. हायस्कूल, मेन राजाराम हायस्कूल, महाद्वार रोड (सायंकाळी ६–१०), बिंदू चौक सबजेल रोड (उजवी बाजू), गुजरी (दोन्ही बाजू), मराठा बँक परिसर, करवीर पंचायत समिती पटांगण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.