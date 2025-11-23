दुर्दैवी घटना! 'शेतीत मशागत करताना रोटरमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा मृत्यू'; कागल तालुक्यातील घटना, अचानक तोल गेला अन्..

कागल : वंदूर (ता. कागल) येथे ट्रॅक्टरवरील रोटरमध्ये अडकून झालेल्या गंभीर अपघातात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना आज दुपारी घडली. दिलीप पांडुरंग पाटील ( वय ४८, रा. पाटील मळा, करनूर) असे त्याचे नाव आहे..वंदूर येथील एका शेतात दिलीप पाटील हे दुपारी सुमारास ट्रॅक्टर चालवत रोटरने मशागत करत होते. काम सुरू असताना अचानक त्यांचा तोल जाऊन ते रोटरमध्ये अडकले. त्यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली तसेच अतिरक्तस्त्राव होऊन ते बेशुद्धावस्थेत गेले. या अवस्थेत त्यांना तात्काळ ग्रामीण रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..या अपघाताची वर्दी आनंदा पांडुरंग पाटील (रा. करनूर) यांनी कागल पोलिस ठाण्यात दिली. शेतकऱ्याच्या निधनामुळे वंदूर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दिलीप पाटील यांच्या मागे चार भाऊ, भावजयी, पत्नी, दोन मुले, सून असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.