दुर्दैवी घटना! 'शेतीत मशागत करताना रोटरमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा मृत्यू'; कागल तालुक्यातील घटना, अचानक तोल गेला अन्..

Tragic Accident in Kagal: अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. प्राथमिक तपासात हा अपघात पूर्णपणे तोल गेल्याने झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Kagal Shocked as Farmer Pulled Into Rotavator While Cultivating Field

Updated on

कागल : वंदूर (ता. कागल) येथे ट्रॅक्टरवरील रोटरमध्ये अडकून झालेल्या गंभीर अपघातात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना आज दुपारी घडली. दिलीप पांडुरंग पाटील ( वय ४८, रा. पाटील मळा, करनूर) असे त्याचे नाव आहे.

