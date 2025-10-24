कोल्हापूर

Tragic Accident in Kolhapur : कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार, धक्कादायक! पोलिसांनी दखलच घेतली नाही...

Accident in Kolhapur Dajipur : चालकाचा ताबा सुटल्याने वेगात ही गाडी बाजूच्या झाडावर जाऊन आदळल्याने यातील दोन व्यक्ती जागीच ठार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
Tragic Accident in Kolhapur

कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Radhanagari Accident : (राजू पाटील) : कोल्हापूर–राधानगरी–कोकण राज्य मार्गावर मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात अभयारण्यातील शेळप–बांबर गावादरम्यान घडला. यामध्ये अनुराग अनूप सोनी (वय. ३३ सह्याद्रीनगर, सांगली ) व अभिजीत बापू कुंभार (४२, रा. मगरमच्छ कॉलनी गवळी गल्ली, सांगली) हे जागीच ठार झाले. तर दोघे जखमी झाले असून त्यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
accident news
radhanagari
dajipur
accident death
accident case
radhanagari dam
Accident Death News
road safety incidents
Government negligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com