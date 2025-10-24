Tragic Accident in Kolhapur : कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार, धक्कादायक! पोलिसांनी दखलच घेतली नाही...

Kolhapur Radhanagari Accident : (राजू पाटील) : कोल्हापूर–राधानगरी–कोकण राज्य मार्गावर मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात अभयारण्यातील शेळप–बांबर गावादरम्यान घडला. यामध्ये अनुराग अनूप सोनी (वय. ३३ सह्याद्रीनगर, सांगली ) व अभिजीत बापू कुंभार (४२, रा. मगरमच्छ कॉलनी गवळी गल्ली, सांगली) हे जागीच ठार झाले. तर दोघे जखमी झाले असून त्यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत..सुरेश पूनमचंद शर्मा (वय ३२, रा. दत्तशीलनगर, सांगली) हे व चालक शिवाजी गायकवाड (सांगली) हे गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर सीपीआर मध्ये उपचार सुरू आहेत. याबाबतची माहिती अशी, सांगलीहून राधानगरी मार्गे कोकणात जाणारी GJ 18 BP 6161) या वाहनाचा काल रात्री अपघात झाला. चालकाचा ताबा सुटल्याने वेगात ही गाडी बाजूच्या झाडावर जाऊन आदळल्याने यातील दोन व्यक्ती जागीच ठार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..मुळातच या मार्गावर रात्री वाहतूक अत्यंत कमी असते. अभयारण्यातून जाणारा निर्जन रस्ता. यामुळे तात्काळ याची माहिती मिळाली नाही. मात्र कोकणातून येणाऱ्या काही वाहन चालकांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी माहिती घेतली असता अपघातातील जखमीची तीव्रता लक्षात घेतली व राधानगरी येथील ओळखीच्या मित्रांना कळविले. नागरिकांनी फेजीवडे येथील जेसीबी नेऊन रात्री दीडच्या सुमारास गाडी बाहेर काढल्यानंतर त्यातील जखमी व आहे त्या अवस्थेतील चौघानाही कोल्हापूरकडे उपचारासाठी पाठवले. अद्याप याची राधानगरी पोलीस ठाण्यात नोंद झालेली नाही..Kolhapur Birthday Party : वाढदिवसाच्या पार्टीत मित्रालाच भोसकले, बीअरची बाटलीही घातली डोक्यात अन्.इतकी भीषण घटना घडवूनही राधानगरी पोलीसांनी याची दखल ही घेतलेली नाही. याबाबत पोलीस ठाण्याची संपर्क साधला असता फिर्याद नसल्याने गुन्हा नोंद झालेला नाही सीपीआर वरून आल्यानंतर कळवू असे बालिश उत्तर दिले. खरे तर अशा गंभीर घटनेच्या ठिकाणी पोलिसांनी तात्काळ जाऊन जखमींना मदत करणे गरजेचे असताना इथे मात्र औपचारिक कारभार सुरू असल्याचे पुढे आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.