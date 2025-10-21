कोल्हापूर

Tragic Accident Kolhapur : चुकीच्या दिशेने आयशर टेम्पो आल्याने कोल्हापूर –राधानगरी रस्त्यावर भीषण अपघात; तिघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Radhanagari Road Accident : कोल्हापूर–राधानगरी रस्त्यावर चुकीच्या दिशेने आलेल्या आयशर टेम्पोने समोरून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.
Tragic Accident Kolhapur

कोल्हापूर–राधानगरी रस्त्यावर चुकीच्या दिशेने आलेल्या आयशर टेम्पोने समोरून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur–Radhanagari Road Accident : (सुहास जाधव), कोल्हापूर–राधानगरी मार्गावरील कौलव ते सिरसे दरम्यान मंगळवारी (ता. २१) दुपारी १२ च्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. आयशर टेम्पोने मोटरसायकलला जबर धडक दिल्याने ही दुर्घटना घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
accident news
accident death
accident case
Accident Death News
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com