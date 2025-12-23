Road Accident : घर चालवण्यासाठी दोन ठिकाणी काम करणाऱ्या सुभाषचा दुर्देवी शेवट, महामार्गावर बाजूला थांबलेल्या ट्रॉलीला धडकून मृत्यू

Sankeshwar Banda Highway Accident : दुंडगे (ता. गडहिंग्लज) येथे ऊस भरून संकेश्वर-बांदा महामार्गाच्या कडेला थांबलेल्या ट्रॉलीला धडकून दुचाकीस्वार युवक जागीच ठार झाला. सुभाष शेखर घस्ती (वय १९, रा. मुत्नाळ, ता. गडहिंग्लज) असे त्याचे नाव आहे. सोमवारी (ता. २२) पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडली. .सुभाष हा आपले रात्रपाळीचे काम आटोपून पहाटे चारच्या सुमारास दुचाकीने (केए २३ एक्स ०८९६) गावी मुत्नाळला जात होता. दरम्यान, दुंडगे गावच्या प्रवेश कमानीजवळ उसाने भरलेली एक ट्रॉली (एमएच ०९ एएल ५४८७) महामार्गाच्या साईडपट्टीवर धोकादायक पद्धतीने थांबविली होती. सुभाष हा दुचाकीने तेथे आल्यानंतर थेट या ट्रॉलीला धडकून सिमेंट काँक्रिटच्या महामार्गावर कोसळला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठा रक्तस्त्राव झाल्याने तो जागीच ठार झाला..दरम्यान, चुकीच्या पद्धतीने रस्त्याकडेला ट्रॉली लावून एकाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल अजित तानाजी जाधव (रा. दुंडगे) याच्याविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात.कष्टाळू सुभाषला काळाने गाठले...सुभाषच्या वडिलांचे दोन वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. घरी आई व एक बहीण असते. तिचे अजून शिक्षण सुरू आहे. मोठ्या बहिणीचा विवाह झाला आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. आई मजुरीला जाते. अगदी लहान वयातच त्याच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आली होती. गरिबीमुळे मेकॅनिक डिप्लोमाचे त्याचे शिक्षणही अर्धवट राहिले होते. तो दोन वर्षांपासून येथील एका इलेक्ट्रीकल दुकानात कामाला होता..अलीकडील सहा महिन्यांपासून तो दुकानातील काम आटोपून रात्री एसटी आगारातील खासगी बसेसच्या ठेकेदाराकडे कामाला जात होता. रात्रपाळीत खासगी बसेसचे सर्व्हिसिंग व स्वच्छतेचे काम संपल्यानंतर तो पहाटेच्या सुमारास गावाकडे जायचा. हा त्याचा रोजचा दिनक्रम होता. अशा एकुलत्या कष्टाळू सुभाषला पहाटेच्या वेळी काळाने गाठल्याने घस्ती कुटुंबाचा आधारवडच हरपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.