कोल्हापूर

Road Accident : घर चालवण्यासाठी दोन ठिकाणी काम करणाऱ्या सुभाषचा दुर्देवी शेवट, महामार्गावर बाजूला थांबलेल्या ट्रॉलीला धडकून मृत्यू

Highway Accident : गडहिंग्लज येथील संकेश्वर–बांदा महामार्गावर बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रॉलीला धडकून सुभाषचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घर चालवण्यासाठी तो दोन ठिकाणी काम करत होता.
Gadhinglaj Sankeshwar Banda highway fatal crash

Gadhinglaj Sankeshwar Banda highway fatal crash

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sankeshwar Banda Highway Accident : दुंडगे (ता. गडहिंग्लज) येथे ऊस भरून संकेश्वर-बांदा महामार्गाच्या कडेला थांबलेल्या ट्रॉलीला धडकून दुचाकीस्वार युवक जागीच ठार झाला. सुभाष शेखर घस्ती (वय १९, रा. मुत्नाळ, ता. गडहिंग्लज) असे त्याचे नाव आहे. सोमवारी (ता. २२) पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडली.

Kolhapur
accident
accident news
accident death
accident case
Accident Death News

