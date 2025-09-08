कोल्हापूर

धक्कादायक! 'चाफोडीत १४ वर्षीय शाळकरी मुलाने संपवले जीवन'; राहत्या घरी गळफास, आई, वडील शेतीत कामासाठी गेले अन्..

Tragic Incident in Chaphodi: करण गायकवाड इयत्ता नववीत शिकत होता. घरासमोरच असलेल्या मंडळामध्ये गेले काही दिवस तो सहभागीही झाला होता. गणेश आगमनापासून तो सर्व कार्यक्रमांत पुढाकार घेत होता. शनिवारी रात्रीही विसर्जनानंतर तो उशिरा घरी परतला होता.
कोल्हापूर: गणेशोत्सवामध्ये हिरीरिने सहभागी झालेल्या करण कृष्णात गायकवाड (वय १४, रा. चाफोडी, ता. राधानगरी) याने आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आई, वडील शेतीच्या कामासाठी गेल्याने घरी कोणीच नव्हते. मागील दहा दिवसांपासून त्याचा गणेश मंडळामध्ये वावर होता. त्याच्या चटका लावणाऱ्या मृत्यूने कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांना धक्का बसला. आत्महत्येने नेमके कारण समजू शकले नाही.

