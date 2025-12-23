कोल्हापूर

Kolhapur Child Death : धक्कादायक! विहिरीत बुडून आठ वर्षीय बालकाचा मृत्यू, रात्रीच्या वेळी घटना; विहिरीत कॅमेरेसोडून शोध

Child Falls Into Well : लक्ष्मीवाडीत नेमकं काय घडलं? रात्री विहिरीत पडून आठ वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला असून शोध मोहिमेसाठी कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात आला.
Kolhapur Shock 8-Year-Old Drowns in Well at Night

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Accident News : लक्ष्मीवाडी (ता. हातकणंगले) येथे शेतातील विहिरीत बुडून आठ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. सत्यम श्रीहरी झलग, असे त्याचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २२) रात्री उशिरा उघडकीस आली.

