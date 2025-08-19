कोल्हापूर

Kolhapur Rain Travel Alert : कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवास करताय थांबा! 'या' मार्गावरील वाहतूक बंद, जाणून घ्या एका क्लिकवर

Kolhapur Rain : धरणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरु असल्याने नद्यांच्या पातळीत वाढ झाली आहे. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी सकाळी ३६ फुटांवर असून इशारा पातळीकडे वाटचाल सुरु आहे.
Sandeep Shirguppe
-६५.५ मि.मी. पावसाची नोंद, ८० बंधारे पाण्याखाली

-गगनबावडा राज्य महामार्ग बंद; राधानगरीमार्गे वाहतुक सुरु

-अनुस्कुरा घाटात दरड कोसळली; काही तासानंतर वाहतूक सुरू

-पंचगंगा ३७ फुटांवर; इशारा पातळीकडे वाटचाल

-राधानगरीच्या सर्वच दरवाजांमधून विसर्ग सुरु

-अलमट्टीतून दीड लाख क्युसेक विसर्ग

-कोयना, चांदोली, काळम्मावाडी धरणातून विसर्ग वाढवला

-तळ कोकण व गोव्याला जाण्यासाठी केवळ आंबोली मार्गे वाहतूक सुरू

