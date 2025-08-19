Kolhapur Rain Travel Alert : कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवास करताय थांबा! 'या' मार्गावरील वाहतूक बंद, जाणून घ्या एका क्लिकवर

-६५.५ मि.मी. पावसाची नोंद, ८० बंधारे पाण्याखाली-गगनबावडा राज्य महामार्ग बंद; राधानगरीमार्गे वाहतुक सुरु-अनुस्कुरा घाटात दरड कोसळली; काही तासानंतर वाहतूक सुरू-पंचगंगा ३७ फुटांवर; इशारा पातळीकडे वाटचाल-राधानगरीच्या सर्वच दरवाजांमधून विसर्ग सुरु-अलमट्टीतून दीड लाख क्युसेक विसर्ग-कोयना, चांदोली, काळम्मावाडी धरणातून विसर्ग वाढवला-तळ कोकण व गोव्याला जाण्यासाठी केवळ आंबोली मार्गे वाहतूक सुरू.Kolhapur Road Closed : प्रवीण देसाई : कोल्हापूर जिल्ह्यात आज अतिवृष्टी होऊन पावसाने धुवाधार हजेरी लावली. यामुळे ८० बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. धरणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरु असल्याने नद्यांच्या पातळीत वाढ झाली आहे. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी सकाळी ३६ फुटांवर असून इशारा पातळीकडे वाटचाल सुरु आहे. लोंघे व मांडुकली येथे पाणी आल्याने गगनबावडा महामार्ग पूर्ण बंद झाला आहे. तर बाजारभोगाव येथे पाणी आल्याने कळे ते अनुस्कुरा मार्ग बंद झाला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील २७ मार्ग बंद झाले असून पर्यायी मार्गांवरुन वाहतुक सुरु आहे. अनुस्कुरा घाटात दरड कोसळल्याने हा मार्ग बंद झाला..गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या पावसाचे ढगफुटीसदृश्य पावसात रुपांतर झाले. जिल्ह्यात ६५.५ मि. मी. पावसाची नोंद झाली. यामध्ये राधानगरी धरणाच्या सहा स्वयंचलित दरवाजांमधून १० हजार ५०० क्युसेक विसर्ग सुरु राहीला. परंतु आज झालेल्या जोरदार पावसाने धरणाचा क्रमांक दोन दरवाजा पहाटे सव्वा तीन वाजता उघडल्याने विसर्ग वाढून तो ११ हजार ५०० क्युसेक इतका राहीला. तर अलमट्टी धरणातील विसर्ग वाढवून तो दीड लाख व कोयना धरणातील विसर्ग वाढवून ५३ हजार ३०० क्युसेक करण्यात आला आहे..Kolhapur Highway Flood : कोल्हापुरात राष्ट्रीय महामार्गावर पाणी, कोकणात जाणारे दोन घाट बंद; अनेक गावांना सतर्कतेचा इशारा.या पावसामुळे जिल्ह्यातील ६८ घरांच्या भिंतींची पडझड होऊन ३२ लाख सात हजारांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत दोन कोटी ४८ लाखांचे नुकसान झाले आहे. नद्या, नाल्यांमधील पाणी वाढल्याने जिल्ह्यातील चार राज्य मार्ग, १२ प्रमुख जिल्हा मार्ग, १० ग्रामीण मार्ग व एक इतर जिल्हा मार्ग बंद झाला आहे. येथील वाहतुक आसपासच्या पर्यायी मार्गांवरुन सुरु आहे. गगनबावडा महामार्गावरील वाहतुक राधानगरीमार्गे वळविण्यात आली आहे..महापालिका आयुक्तांकडून सतर्कतेचे आदेशपूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांच्या स्थलांतरित ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून त्या सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. शहरातील धोकादायक व उन्मळून पडलेली झाडे उद्यान व अग्निशमन विभागाच्या मदतीने हटवली जात आहेत. तसेच ज्या भागांमध्ये प्रथम पुराचे पाणी शिरते, त्या भागातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्याचे आदेश अग्निशमन विभागाला देण्यात आले आहेत. संभाव्य पूरस्थितीमध्ये औषधे, पाण्याचे टँकर व आवश्यक साहित्य तत्परतेने उपलब्ध राहावे, यासाठी महापालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.