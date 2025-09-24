Crime News Kolhapur : वाळू अड्ड्यावरून ट्रक चोरला अन् भंगारात विकायला नेला अन् भंगार विक्रेत्याने कागदपत्रांची विचारणा करताच घडलं भलतचं

ट्रक चोरी व अटक:मार्केट यार्ड परिसरातून चोरीस गेलेला ट्रक सांगलीत भंगारात विकण्याचा प्रयत्न करताना पोलिसांनी दोन संशयितांना (सतीश चिखलकर व सयाजी चिखलकर, दोघे रा. चिखलकरवाडी, ता. पन्हाळा) अटक केली.भंगार विक्रेत्याची भूमिका:ट्रक विकण्याच्या प्रयत्नावेळी भंगार विक्रेत्याने कागदपत्रांची मागणी केल्याने चोरटे परतले. यावरून पोलिसांनी भंगार विक्रेत्यापर्यंत माग काढला आणि चोरट्यांचा मोबाईल क्रमांक मिळवला.पोलिसांची कारवाई:सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे तपास करून पोलिसांनी राजाराम तलाव परिसरातून चोरीचा ट्रक जप्त केला. कारवाईत शाहूपुरी पोलिस व विशेष पथकाचा सहभाग होता..Stolen Truck Case Kolhapur : मार्केट यार्ड परिसरातील वाळू अड्डा परिसरातून चोरीस गेलेला ट्रक भंगारवाल्याला विकण्याचा प्रयत्न दोघांनी केला. भंगार विक्रेत्याने कागदपत्रांची विचारणा करताच दोघे परतले. पोलिसांनी भंगार विक्रेत्यापर्यंत माग काढला असता संशयित चोरट्यांचा मोबाईल क्रमांक मिळाला. पोलिसांनी मोबाईल क्रमांकाआधारे चोरट्यांना बेड्या ठोकत चोरीचा ट्रकही जप्त केला. सतीश श्रीपती चिखलकर (वय ३९) व सयाजी दिनकर चिखलकर (३२, दोघे रा. चिखलकरवाडी, ता. पन्हाळा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. .फिर्यादी पर्वतसिंग इंदरसिंग भाटी (वय ४६, रा. जोधपूर, राजस्थान) यांनी स्वतःचा ट्रक मार्केट यार्ड परिसरात उभा केला होता. १६ सप्टेंबरला हा ट्रक चोरीस गेल्याची नोंद पोलिसांत झाली. शाहूपुरी पोलिस चोरट्यांच्या मागावर होते. चोरटे ट्रक घेऊन महामार्गाच्या दिशेने गेल्याची माहिती हाती लागली होती..संशयित चोरटा सतीश चिखलकर हा सध्या राजाराम तलाव परिसरात भाड्याने राहतो. चोरीचा ट्रक त्याने राजाराम तलाव परिसरात आणून उभा केला होता. पोलिसांनी त्याचा साथीदार सयाजी चिखलकर यालाही ताब्यात घेतले. दोघेही ट्रकचालक असल्याची माहिती समोर आली. कारवाईत मिलिंद बांगर, सुशील गायकवाड, सनिराज पाटील, राहुल पाटील, महेश पाटील, कृष्णात पाटील, मंजर लाटकर यांनी सहभाग घेतला..भंगारात विकण्याचा प्रयत्नदरम्यान, चिखलकर हा चोरीचा ट्रक भंगारात विकण्यासाठी सांगलीत गेला होता. पोलिसही सीसीटीव्हीचा माग काढत सांगलीतील भंगारवाल्यापर्यंत पोहोचले. मात्र, त्याने ट्रकची कागदपत्रे नसल्याने तो घेण्यास नकार दिल्याचे सांगितले. हा ट्रक राजाराम तलाव परिसरात उभा असल्याची माहिती अंमलदार बाबासाहेब ढाकणे, अमोल पाटील यांना मिळाली. पथकाने तेथे जाऊन ट्रक ताब्यात घेतला..Kolhapur Crime News : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून हॉस्पिटलमध्येच सफाई कामगाराने संपवलं जीवन, दोन पानांच्या चिठ्ठीत नेमकं काय?.प्र.१. चोरीचा ट्रक कुठून चोरीस गेला होता?उ.१. कोल्हापूरच्या मार्केट यार्ड परिसरातील वाळू अड्डा भागातून.प्र.२. अटक केलेल्या संशयितांची नावे कोणती?उ.२. सतीश श्रीपती चिखलकर (३९) व सयाजी दिनकर चिखलकर (३२), दोघे रा. चिखलकरवाडी, ता. पन्हाळा.प्र.३. ट्रक विकण्यासाठी संशयित कुठे गेले होते?उ.३. सांगलीतील एका भंगार विक्रेत्याकडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.