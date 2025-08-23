Kolhapur Flyover Project : कोल्हापुरात दोन उड्डाणपूल होणार, सायबर चौक, संभाजीनगर चौकात उभारणी शक्य, अमल महाडिक यांची माहिती

अमल महाडिक म्हणालेतिसऱ्या विकास योजनेतून विविध विकासकामेसीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक सक्षम करणारमहापालिका शाळांसाठी सीएसआर, शासन निधी घेणारझोपडपट्टीधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रयत्न करणारमोकाट जनावरांसाठी नवी जागा उपलब्ध करणारमहानगरपालिकेच्या हेरिटेज इमारतींना निधी देणारमोकाट कुत्र्यांसाठी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची बैठक.Amal Mahadik : शेंडा पार्क परिसरात सर्किट बेंच, तसेच विविध शासकीय कार्यालयांचा पसारा, वाहतूक वाढणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी सायबर चौक, संभाजीनगर चौकात उड्डाणपूल उभारणीसाठी २५ कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. महापालिकेनेही मुख्य रस्ते-पूल विस्तारीकरण, आरोग्य सुविधांसाठी प्रस्ताव तयार करावेत. शहराच्या प्रवेशमार्गांवरील, महत्त्वाच्या चौकातील अतिक्रमणे काढून प्रशस्तीकरणाचे नियोजन करा, अशा सूचना आमदार अमल महाडिक यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या..विविध प्रश्नांबाबत आमदार महाडिक यांनी आज महापालिकेत बैठक घेतली. त्यावेळी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी उपस्थित होत्या. आमदार महाडिक यांनी वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी शहरात प्रथम अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी केली. आमदार महाडिक म्हणाले, ‘शहर दक्षिण मतदारसंघात वाढत आहे. शिवाजी विद्यापीठ, सायबर चौक, राजेंद्रनगर, शेंडा पार्क, हॉकी स्टेडियम चौक, संभाजीनगर चौक हा रस्ता प्रचंड वर्दळीचा होणार आहे. या चौकांबरोबरच शहराच्या प्रवेशमार्गांचे प्रशस्तीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.तावडे हॉटेल चौकातील कमानीबाबतही निर्णय घ्यावा. तेथील चौकाचेही प्रशस्तिकरण केले जाणार आहे. गणेशोत्सवानंतर टपऱ्या, इतर अतिक्रमणे काढून प्रशस्तिकरणासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसोबत बैठक घेणार आहे. महापालिकेने इतर चौकांचे नियोजन करावे. सायबर चौक, संभाजीनगर चौकांतील उड्डाणपुलांसाठी प्रत्येकी साडेबारा कोटींप्रमाणे २५ कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर १४ अंतर्गत पुलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्रस्ताव तयार करावा..उपनगरातील कचरा उठाव करण्यासाठी विलंब होत असल्याचे सांगत आमदार महाडिक म्हणाले, ‘जादा २५ टिप्परसाठी प्रस्ताव द्या. केएमटीकडे केंद्र सरकारकडून १०० ई-बस येतील; पण जुन्या डिझेलच्या बस बंद होणार आहेत. त्यामुळे शहरासाठी आवश्यक ताफा राखण्यासाठी सीएनजीच्या २५ बसचा प्रस्ताव तयार करा. गॅस, अमृत योजनेमुळे शहरात खोदाई सुरू आहे. त्यावर नीट लक्ष दिले जात नसल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. एक भाग पूर्ण करून पुढील काम सुरू करण्याचे आदेश ठेकेदाराला द्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही सूचना द्या. ४०० हून अधिक खुल्या जागा अजून महापालिकेच्या ताब्यात नाहीत. त्यासाठी महसूल विभागाशी चर्चा करू. गाडी अड्ड्यातील पार्किंग तातडीने सुरू करावे..Kolhapur Flood Update : कोल्हापूर शहरात पूर ओसरला; शिरोळमध्ये चिंता, नृसिंहवाडी, इचलकरंजीत नागरी वस्तीत पाणी; अशी असेल पाऊस स्थिती.दसरा चौक परिसरातील अन्य जागांची पाहणी करावी. तिसरी विकास योजनेत जरगनगर शाळा, ट्रक टर्मिनस, विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वीज उपकेंद्रासाठी जागा आरक्षित करा. शहराची ग्रीन सिटी ही ओळख तयार करण्यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच शहर खड्डेमुक्त केव्हा होणार, अशी विचारणाही आमदार महाडिक यांनी केली. यावर प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी, चार विभागीय कार्यालयांना प्रत्येकी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. पाऊस कमी झाला असून, मिरवणूक मार्ग प्राधान्याने केला जाणार आहे. सोबत इतर रस्ते केले जातील,’ असे सांगितले.अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त कपिल जगताप, परितोष कंकाळ, सहायक आयुक्त स्वाती दुधाणे, कृष्णा पाटील, शहर अभियंता रमेश मस्कर, जलअभियंता हर्षजित घाटगे, इस्टेट विभागाचे विलास साळोखे, उपशहररचनाकार एन. एस. पाटील, आरोग्याधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा, डॉ. विजय पाटील आदी उपस्थित होते..प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या उपस्थितीतच आमदार महाडिक यांनी उत्तर विधानसभा मतदारसंघाला विकासकामात झुकते माफ दिले जाते, जादा निधी दिला जात आहे. दक्षिण मतदारसंघात महापालिकेचे क्षेत्र, लोकसंख्या, वाहतूक जास्त आहे. त्या तुलनेत महापालिका प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नाही, निधी दिला जात नाही, सुविधा मिळत नाहीत. प्रशासनाच्या या कामकाजावर मी नाराज आहे. मतदारसंघासाठी मी आता तुमच्याशी भांडून हक्काने जादा निधी मागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी शांतपणे सुनावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.