Leopards Died Kolhapur : कोल्हापुरात यापूर्वी दोन घटनांत बिबट्याचा मृत्यू, पण तिसऱ्या घटनेत वाचल्याचे समाधान; रुईकर कॉलनीतील बिबट्याचा कसा झाला होता मृत्यू

Kolhapur Leopard : 'बिबट्या आला रे, बिबट्या आला' चा थरार आज नागाळा पार्क, ताराबाई पार्क परिसरातील लोकांनी अनुभवला. या घटनेत तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर बिबट्याला जिवंत जेरबंद करण्यात यश आले असले, तरी यापूर्वीच्या दोन घटनांत शहरात आलेल्या बिबट्याचा मृत्यू झाला होता. आजच्या घटनेने १५-२० वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला..पहिली घटना कसबा बावड्यातील. २४ डिसेंबर १९९५ रोजी पहाटे राजाराम बंधाऱ्यावरून सर्वसाधारणपणे लहान असलेला एक बिबट्या या परिसरातील जयभवानी गल्लीतील 'एकांडे बोळ' म्हणून परिचित असलेल्या छोट्या गल्लीत घुसला. येतानाच डोक्यावर मोठी जखम झाल्याने जायबंदी झालेला हा बिबट्या आल्याची बातमी सोशल मीडिया नसतानाही वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली आणि घटनास्थळी बघ्यांची एकच गर्दी उसळली. त्यावेळी वन विभागाकडे अत्याधुनिक साधनांसह जवानांचीही कमतरता होती..अग्निशामक दल, वन विभाग आणि पोलिसांनी या परिसराचा कब्जा घेतला. मुळात जखमी, त्यात गर्दीतील गोंगाटामुळे बिथरलेल्या या बिबट्याने या परिसरातील संतोष गायकवाड यांच्या बाथरूममध्ये आश्रय घेतला होता. त्याचवेळी या घराला लागून असलेल्या घरातून अंजना पाटील या तरुणीने बिबट्या कुठे आहे म्हणून घराबाहेर येऊन पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी सुमारे सहा फूट उंच उडी मारून या बिबट्याने पाठीमागून अंजनावर हल्ला केला..या हल्ल्यात बिबट्याचे पंजे अंजनाच्या मानेत घुसले, त्यातच तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हा बिबट्या पुन्हा आक्रमक झाला. बघ्यांची प्रचंड गर्दी, त्यात आक्रमक बिबट्याकडून पुन्हा लोकांवर हल्ला होण्याची शक्यता गृहीत धरून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे तत्कालिन पोलिस निरीक्षक भीमराव चाचे यांनी या बिबट्याला मारण्याचा निर्णय वरिष्ठांशी चर्चा करून घेतला. त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आणि बावड्यातील प्रगतिशील शेतकरी दत्ता पाटील यांनी बंदुकीचा नेम धरून बिबट्याच्या मानेखाली गोळी झाडली, त्यातच या बिबट्याचा मृत्यू झाला..दुसरी घटना एक जानेवारी २०१५ ची. सकाळी ११ च्या सुमारास रूईकर कॉलनी परिसरात बिबट्या रस्त्यावर आल्याची माहिती मिळाली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून क्षणार्धात ही बातमी वाऱ्यासारखी शहरात पसरली आणि बिबट्या पाहण्यासाठी जनसागर रस्त्यावर लोटला. हा बिबट्या पूर्ण वाढ झालेला होता. पण, त्याचे एकूणच वागणे पाळीव बिबट्यासारखे होते. एका घरात घुसून त्याने बेडखाली घेतलेला आश्रय, आवाजात दम नसलेली डरकाळी आणि एकूणच त्याचा वावर यामुळे तो पाळीव असल्याची चर्चा त्यावेळी होती. त्याला पकडण्यासाठी ताराराणी चौकातील काही धाडसी तरुण पुढे सरसावले..Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद.वन विभाग, अग्निशामक दल यांना न जुमानता या तरुणांनी बिबट्याच्या अंगावर मोठी जाळी टाकली, त्यात तो फसला; पण नंतर त्याच्या अंगावर बसूनच त्याला जेरबंद करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यात या बिबट्याचा जागेवरच मृत्यू झाला. पळताना झालेली दमछाक, त्याचा हृदयावर पडलेला ताण आणि पकडताना त्याला क्षमतेपेक्षा जास्त दाब देऊन धरल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष निघाला.त्यानंतर कोल्हापूर शहरासह लागून असलेल्या परिसरात अनेकदा बिबट्याचे दर्शन झाले, त्याचा वावरही स्पष्ट दिसत होता. पण, या दोन घटनांनंतर आज थेट नागरी वस्तीत आणि तेही ताराबाई पार्कसारख्या गजबजलेल्या परिसरात बिबट्या घुसल्याने एकच खळबळ उडाली. पण, तीन तासांच्या थरारानंतर या बिबट्याला जिवंत पकडण्यात वन विभागाला यश आले..