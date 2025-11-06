कोल्हापूर

CM Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरे टोमणे मारणे आणि टीका करण्यापलिकडे काही करू शकत नाहीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचा टोला

Maharashtra Politics : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीतील तीनही पक्ष आपापल्या स्तरावर युतीसंबंधी निर्णय घेतील; परंतु कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही तिघे एकच आहोत.
CM Devendra Fadnavis & uddhav thackeray

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीतील तीनही पक्ष आपापल्या स्तरावर युतीसंबंधी निर्णय घेतील.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray : मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ कोल्हापुरात झाले, आता त्याचे पूर्ण खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, असा प्रस्ताव महिन्यापूर्वीच राज्य शासनाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे एका कार्यक्रमात दिली. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून कोल्हापूरकरांची मागणी पूर्ण होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
Maharashtra Vidhansabha Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
Devendra Fadnavis Latest News
election commission of maharashtra
Maharashtra State Election Commission
Maharashtra Gram Panchayat Elections
CM Devendra Fadnavis
Maharashtra rural roads
Local governance issues in Maharashtra
Maharashtra News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com