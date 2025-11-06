CM Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरे टोमणे मारणे आणि टीका करण्यापलिकडे काही करू शकत नाहीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचा टोला

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray : मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ कोल्हापुरात झाले, आता त्याचे पूर्ण खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, असा प्रस्ताव महिन्यापूर्वीच राज्य शासनाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे एका कार्यक्रमात दिली. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून कोल्हापूरकरांची मागणी पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. .दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीतील तीनही पक्ष आपापल्या स्तरावर युतीसंबंधी निर्णय घेतील; परंतु कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही तिघे एकच आहोत. कुठे युती झाली नाही तरी आमची निवडणुकीनंतर युती होईलच. पालिकेच्या निवडणुकीत जनता मोठ्या प्रमाणात आमच्या महायुतीलाच कौल देईल, असा दावाही फडणवीस यांनी पत्रकारांजवळ व्यक्त केला. एका कार्यक्रमासाठी फडणवीस यांचे सकाळी कोल्हापूर विमानतळावर आगमन झाले..मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांच्यासोबत विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचेही आगमन झाले..‘पूरग्रस्तांची पाहणी करण्यासाठी पहिल्यांदा उद्धव ठाकरे बाहेर पडले आहेत, याचा आनंद आहे. टोमणे मारणे आणि टीका करण्यापलीकडे ते काही करू शकत नाहीत. त्यांच्या भाषणात विकासाचा एक तरी मुद्दा दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा, अशा शब्दात फडणवीस यांनी ठाकरे यांचा समाचार घेतला..Devendra Fadanvis Kolhapur : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर ऊस कांड्या फेकल्याचे प्रकरण, चौघांवर गुन्हा दाखल, राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया.विरोधी पक्षांना ही निवडणूक पुढे ढकलायची आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे विरोधकांना अपेक्षित उत्तर मिळू शकत नाही, असा टोला त्यांनी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना त्यांचे नाव घेता लगावला. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सत्यजित देशमुख, अमल महाडिक, शिवाजीराव पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, सुरेश हाळवणकर, श्रीमती जयश्री जाधव, माजी खासदार प्रभाकर कोरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.