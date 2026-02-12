Ulka Mahajan : पारितोषिकाने दुसऱ्या स्वातंत्र्य चळवळीसाठी ऊर्जा ;उल्का महाजन यांची भावना, ‘आंतरभारती’कडून कुसुम पुरस्काराने सन्मान

कोल्हापूर : स्वातंत्र्यसैनिक चंद्रकांत पाटगावकर यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. साने गुरुजींनी पंढरपूर येथे केलेल्या सत्याग्रहातही ते सहभागी झाले. अशा थोर व्यक्तीच्या नावाने मिळालेल्या पारितोषिकाने नव्या काळातील ‘दुसऱ्या स्वातंत्र्य चळवळी’त सक्रिय राहण्याची ऊर्जा दिली. .हा आनंद सर्वहारा जनआंदोलनाच्या सर्व कार्यकर्त्यांसमवेत सामूहिकपणे स्वीकारत आहोत,’ अशा भावना सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी व्यक्त केल्या. आंतर भारती शिक्षण संस्था व पाटगावकर परिवाराच्या वतीने ‘कुसुम पारितोषिक’ महाजन यांना प्रबोधनकार इंद्रजित देशमुख यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप होते..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...महाजन म्हणाल्या, ‘जमीन, जंगल आणि पाणी यावर मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींचा हक्क आहे; मात्र नव्या काळात हे हक्क हिरावले जात आहेत. मोठे भांडवलदार व राजकीय हितसंबंधांच्या संगनमतातून आदिवासींचे अधिकार डावलले जात आहेत. .रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजाला मोठ्या प्रमाणात सामाजिक शोषणाला सामोरे जावे लागत आहे. वेठबिगारीसारख्या प्रथा तेथे होत्या. त्या भागातील जमिनी भांडवलदारांच्या प्रकल्पांसाठी दिल्या जात होत्या. कोकणात अनेक नवे प्रकल्प येत असून, एका नव्या प्रकल्पासाठी तब्बल ४५ गावांची जमीन जाणार आहे. .Gadhinglaj Election : ‘भाजप-जनता दलाचा समाजवाद एकच’; गडहिंग्लजमध्ये स्वाती कोरी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.अशावेळी विशेषतः आदिवासींचे जगणेच हिरावले जाणार आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. या सर्व प्रश्नांवर आम्ही पुनर्वसनासाठी सत्याग्रह केला आणि सर्वहारा जनआंदोलन उभे केले. रायगडमधील या आंदोलनास ज्येष्ठ नेते कै. प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांचेही नेतृत्व लाभले.’.त्या पुढे म्हणाल्या, ‘वर्षानुवर्षे लढा दिल्यानंतर आदिवासींना वनजमिनीवरील हक्क देणारा कायदा अस्तित्वात आला. या दीर्घ संघर्षात अनेकांचा हातभार लाभला. राजकीय सत्ताधाऱ्यांपासून ते भांडवलदारांपर्यंत अनेकांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला; .मात्र भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार, कायदा आणि अहिंसेच्या तत्त्वावर केलेल्या आंदोलनातून यश मिळाले. हा लढा पुढेही सुरू राहणार असून, या पारितोषिकाने नवचैतन्य दिले आहे.’.देशमुख म्हणाले, ‘महाजन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेला लढा हा समाजातील दुर्बल घटकांना हक्क मिळवून देण्यासाठीचा आहे. जो दुसऱ्यांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ संघर्ष करतो, पाठपुरावा करतो, तो प्रेरणादायी ठरतो. अशा व्यक्तीला कुसुम पारितोषिक मिळणे अभिमानाची बाब आहे.’.पल्लवी कोरगावकर, सुचेता कोरगावकर, विनय पाटगावकर, संजीव पाटगावकर, भरत अलगौंडर, जिनरत्न रोटे, संजीव पारीख आदी उपस्थित होते. आंतर भारती संस्थेचे संचालक एम. एस. पाटोळे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. सुचेता पडळकर यांनी परिचय करून दिला. तृप्ती सवराणे यांनी सूत्रसंचालन केले. तनुजा शिपूरकर यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.