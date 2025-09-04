Unchgaon DJ Noise Case : उंचगावात डीजेवाल्यांच्या थप्प्यानी आवाजाची उंची गाठली; १८ डीजे मालकांवर, चालकांवर गुन्हे दाखल

DJ Sound System Violations : उंचगाव (ता. करवीर) हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळांचे गणेशमूर्तींची विसर्जन मिरवणूक उचगाव कमान ते मंगेश्वर मंदिर या मेन रोडवर पार पडली. यावेळी ध्वनी मर्यादा उल्लंघन केलेल्या १८ डीजे मालकांवर, चालकांवर गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. याची फिर्याद पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सतीश दिलीप माने यांनी दिली..विघ्नेष हिंदूराव साठे, (रा. सरवडे, ता. राधानगरी), प्रज्ञेश सुरेश नाईक, (रा. शिहू, बेनसे, जिल्हा-रायगड), हेमंत गजानन कोपार्डेकर, (रा. सुभाष रोड, कोल्हापूर), विनायक खंडेराव कोळी,(रा. जोशी गल्ली, विक्रमनगर) प्रशांत संजय पवार, (रा. गायकवाड गल्ली, आरग, सांगली) आकाश आबासाहेब देसाई, रा. कोल्हापूर, विश्वजित राजकुमार कांबळे, (रा. विक्रमनगर, कोल्हापूर), श्रेयश शरद गायकवाड, (कळंबा, कोल्हापूर), मच्छिंद्र बसाप्पा भेंडे, (रा. बिराडी, ता. रायबाग, जि बेळगाव), कार्तिक गोपाळ नवलेकर, (रा. रेल्वे कॉलनी, रेल्वे हॉस्पिटलजवळ, शाहूपुरी कोल्हापूर)..शुभंम विश्वास मोरे, (रा. रायगड, राम मंदिरजवळ, संगमवाडी, पुणे), प्रथमेश सुनील तारू, (रा. पानशेत, पुणे), महादेव आनंदा खापणे, (रा. माळवाडी पन्हाळा), वल्लभ मारुती इंगोले, (रा. सांगोला, सोलापूर), राकेश राजेश पाटील, (रा. उचगाव), आदित्य उमाजी यादव, (रा. एकसळ कोरेगाव जिल्हा सातारा), रवींद्र दगडू कोरवी, (रा. कोरोची, ता. हातकणंगले), प्रथमेश सुनील तारु, (रा. पानशेत, पुणे) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या साउंड सिस्टीम मालक आणि चालकांची नावे आहेत..उंचगावातील काही मंडळांचा आरोपउचगावमध्ये विसर्जन मिरवणुकीवेळी जवळपास २८ डीजे लावण्यात आले होते. यामध्ये १८ मंडळांच्या डीजेवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ज्या मंडळांचे डीजे उंचगाव कमानीच्या आत आलेत त्याच मंडळाच्या डीजेंवर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप काही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. ठरावीकच मंडळाच्या डीजेंवर का कारवाई केली असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.