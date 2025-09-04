कोल्हापूर

Unchgaon DJ Noise Case : उंचगावात डीजेवाल्यांच्या थप्प्यानी आवाजाची उंची गाठली; १८ डीजे मालकांवर, चालकांवर गुन्हे दाखल

Loud DJ Music Unchgaon : उंचगाव (ता. करवीर) हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळांचे गणेशमूर्तींची विसर्जन मिरवणूक उचगाव कमान ते मंगेश्वर मंदिर या मेन रोडवर पार पडली.
Unchgaon DJ Noise Case

Unchgaon DJ Noise Case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

DJ Sound System Violations : उंचगाव (ता. करवीर) हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळांचे गणेशमूर्तींची विसर्जन मिरवणूक उचगाव कमान ते मंगेश्वर मंदिर या मेन रोडवर पार पडली. यावेळी ध्वनी मर्यादा उल्लंघन केलेल्या १८ डीजे मालकांवर, चालकांवर गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. याची फिर्याद पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सतीश दिलीप माने यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com