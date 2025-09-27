कोल्हापूर

Farm Loan Waiver : सरसकट कृषी कर्जमाफी होणार, भाजप खासदारांचे सुतोवाच; वेळ आल्यावर निर्णय

Kolhapur ZP Election : करवीर विधानसभा मतदारसंघात आमदार चंद्रदीप नरके आणि राहुल पाटील यांच्यातील वाद संपुष्टात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढविणार आहे.
महायुतीत एकसंधता ठेवणार

करवीर मतदारसंघातील आमदार चंद्रदीप नरके व राहुल पाटील यांच्यातील वाद संपुष्टात आणण्याचा निर्णय खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका महायुतीतून

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवल्या जाणार आहेत.

कृषी कर्जमाफीचा संकेत

वेळ आल्यावर कृषी कर्जमाफी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Universal Farm Loan Waiver : ‘करवीर विधानसभा मतदारसंघात आमदार चंद्रदीप नरके आणि राहुल पाटील यांच्यातील वाद संपुष्टात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढविणार आहे.

