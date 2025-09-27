Farm Loan Waiver : सरसकट कृषी कर्जमाफी होणार, भाजप खासदारांचे सुतोवाच; वेळ आल्यावर निर्णय

महायुतीत एकसंधता ठेवणारकरवीर मतदारसंघातील आमदार चंद्रदीप नरके व राहुल पाटील यांच्यातील वाद संपुष्टात आणण्याचा निर्णय खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.स्थानिक स्वराज्य निवडणुका महायुतीतूनजिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवल्या जाणार आहेत.कृषी कर्जमाफीचा संकेतवेळ आल्यावर कृषी कर्जमाफी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Universal Farm Loan Waiver : ‘करवीर विधानसभा मतदारसंघात आमदार चंद्रदीप नरके आणि राहुल पाटील यांच्यातील वाद संपुष्टात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढविणार आहे..वेळ आल्यावर कृषी कर्जमाफी केली जाणार असल्याचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितले. खुपिरे (ता. करवीर) येथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात महायुतीचे १० आमदार निवडून आले आहेत. हीच महायुती अखंड राहणार आहे. आमदार चंद्रदीप नरके व राहुल पाटील यांच्यामधील मतभेद आम्ही संपुष्टात आणू. वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानुसार काम करावे लागेल. वेळप्रसंगी एक पाय मागे घेतला जाईल; पण चांगल्या पद्धतीने महायुती एकसंध राहील.’.Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी ‘भक्ती’चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१. करवीरमधील आमदारांमधील वादाबाबत काय भूमिका आहे?उ. खासदार धनंजय महाडिक यांनी चंद्रदीप नरके व राहुल पाटील यांच्यातील मतभेद संपुष्टात आणण्याचे सांगितले.प्र.२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा लढवल्या जाणार आहेत?उ. या निवडणुका महायुती म्हणून लढवल्या जाणार आहेत.प्र.३. कृषी कर्जमाफीबाबत काय संकेत देण्यात आले आहेत?उ. वेळप्रसंगी कर्जमाफी केली जाईल, असे महाडिक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.