UPI MDR Rule : पुढील महिन्यापासून रोखीचा व्यवहार घाऊक व्यापाऱ्यांचा निरोप : यूपीआयच्या नव्या नियमाने किरकोळ विक्रेते चिंतेत

गडहिंग्लज : ग्राहक ते व्यापारी यांच्या दरम्यान दोन हजारांहून अधिक रुपयांच्या डिजिटल (यूपीआय) व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क १५ आक्टोबरपासून आकारण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर घाऊक व्यापाऱ्यांनी पुढील महिन्यापासून रोखीने व्यवहार करणार असल्याचा निरोप समाजमाध्यमातून ग्राहक विक्रेत्यांना कळविला आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांची चिंता वाढली आहे. ग्राहकाकडूनही यूपीआय रक्कम बंद करण्याविषयी विक्रेत्यांची मानसिकता होऊ लागली आहे..दहा वर्षांपूर्वी यूपीआयचा प्रयोगिक तत्त्वावर वापर सुरू झाला. नोटाबंदीमुळे त्याचा अधिक वापर वाढला. विशेषतः कोरोनात लॉकडाउनमुळे संपर्क विरहित व्यवहारासाठी यूपीआयच्या वापराला अधिक चालना मिळाली. प्रत्येकाकडे असणाऱ्या मोबाईलमुळे हे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि आटोपशीर झाले. व्यवहारासाठी रोख पैसे बाळगण्याची जोखीम कमी झाल्याने यूपीआय प्रक्रिया लोकप्रिय ठरली. ग्राहकांचा कल पाहता चहावाल्यापासून भाजी विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांनीच स्कॅनरची सोय करीत या अत्याधुनिक प्रणालीचा अंगीकार केला. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार नियमित बनले आहेत..Kolhapur SIR Voter List : एसआयआर हरकतींबाबत राजकीय अनास्था पक्षांकडून १५ दिवसांत एकही हरकत दाखल नाही .चार दिवसांपूर्वी नॅशनल पेमेंटस ऑफ काॅर्पोरेशनने ग्राहक ते व्यापारी यांच्यातील दोन हजारांहून जास्त व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला. व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. ऑनलाईन व्यवहार कायम राखायचे असल्यास व्यापाऱ्यांना वस्तूंवर अधिक ०.४ टक्के शुल्क लावावे लागेल. साहजिकच वस्तूंच्या किमतीत पुन्हा वाढ करावी लागणार असल्याने त्याऐवजी रोख व्यवहार करणार असल्याचे घाऊक व्यापाऱ्यांचे मत आहे. या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटना आक्रमक असून, दाद मागण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत; पण तोपर्यंत ग्राहक विक्रेत्यांकडून रोखीने व्यवहार करण्याची भूमिका घाऊक व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे..व्यवहारावर परिणामाची शक्यतासध्या बाजारात देवाणघेवाणीसाठी यूपीआयचा बहुतांश वापर सुरू आहे. किरकोळ रकमेसाठीही यूपीआयचा सर्वच जण वापर करीत आहेत. दैनंदिन व्यवहारात सुट्या रकमेची टंचाई आहे. त्यातच यूपीआय व्यवहार बंद झाल्यास बाजारपेठेत रोख रकमेची गरज भासणार आहे. परिणामी, रोख रकमेची टंचाई वाढून व्यवहारावर परिणाम होण्याची शक्यता विक्रेत्यांतून व्यक्त होत आहे. घाऊक व्यापाऱ्याकडून रोख रक्कम घेतली जाणार असेल, तर ग्राहकाचे ऑनलाईन पैसै स्वीकारायचे की नाही, अशी द्विधामनस्थिती किरकोळ विक्रेत्यांची झाली आहे..Pakistan Political: इम्रान खान यांच्या बहिणीला घरातून ताब्यात घेतले; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात कारवाई."युपीआयच्या नव्या नियमाने घाऊक व्यापाऱ्यांनी व्हॉटस ग्रुपवर रोख व्यवहाराचा निरोप दिला आहे. एक तारखेपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडूनही रोखीने पैसे घ्यावे लागतील."- ओमकार जाधव, सौरभ जाधव, ॲल्युमिनियम साहित्य विक्रेते, गडहिंग्लज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.