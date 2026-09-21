कोल्हापूर

UPI MDR Rule : पुढील महिन्यापासून रोखीचा व्यवहार घाऊक व्यापाऱ्यांचा निरोप : यूपीआयच्या नव्या नियमाने किरकोळ विक्रेते चिंतेत

0.4% MDR on Eligible UPI Merchant Payments Above ₹2,000 : शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याने गडहिंग्लजमधील घाऊक व्यापाऱ्यांनी रोखीच्या व्यवहाराचा पर्याय स्वीकारण्याचा इशारा दिल्याने किरकोळ विक्रेत्यांची चिंता वाढली आहे.
UPI MDR Rule

UPI MDR Rule

esakal

दीपक कुपन्नावर
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गडहिंग्लज : ग्राहक ते व्यापारी यांच्या दरम्यान दोन हजारांहून अधिक रुपयांच्या डिजिटल (यूपीआय) व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क १५ आक्टोबरपासून आकारण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर घाऊक व्यापाऱ्यांनी पुढील महिन्यापासून रोखीने व्यवहार करणार असल्याचा निरोप समाजमाध्यमातून ग्राहक विक्रेत्यांना कळविला आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांची चिंता वाढली आहे. ग्राहकाकडूनही यूपीआय रक्कम बंद करण्याविषयी विक्रेत्यांची मानसिकता होऊ लागली आहे.

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