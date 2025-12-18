कोल्हापूर

Kolhapur Water Crisis : नदी-धरण भरलेले; तरी शहर तहानलेले पाणीपुरवठ्याचा गोंधळ उघड

Abundant Water but Failing : नदी व धरणांत मुबलक पाणी असूनही गळती, चोरी आणि वितरणातील त्रुटींमुळे शहरवासीयांना नियमित पाणी मिळत नाही. थेट पाईपलाईन योजना सुरू होऊनही यंत्रणेतील बिघाड व नियोजनाअभावी पाणीटंचाई कायम आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : कुठे पाणी गळती, कुठे कमी दाबाने पुरवठा, कधी अचानक दुरुस्तीसाठी बंद, तर कधी यंत्रणा बंद पडल्याने खंडित अशा प्रकारांमुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठ्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. ज्या उपसा केंद्रातून पाणी उपसले जाते, त्यापैकी निम्म्याहून जास्त गळती चोरीतच जात असल्याची स्थिती आहे.

