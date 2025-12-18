Kolhapur Water Crisis : नदी-धरण भरलेले; तरी शहर तहानलेले पाणीपुरवठ्याचा गोंधळ उघड

कोल्हापूर : कुठे पाणी गळती, कुठे कमी दाबाने पुरवठा, कधी अचानक दुरुस्तीसाठी बंद, तर कधी यंत्रणा बंद पडल्याने खंडित अशा प्रकारांमुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठ्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. ज्या उपसा केंद्रातून पाणी उपसले जाते, त्यापैकी निम्म्याहून जास्त गळती चोरीतच जात असल्याची स्थिती आहे. .ज्या नागरिकांसाठी सेवा हवी, तेच पाण्यापासून वंचित राहत आहेत. नदी, धरणात मुबलक पाणी असताना पुरवठ्यासाठी यंत्रणाच कमी पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नदीत प्रदूषणाचे प्रमाण असल्याने शुद्ध पाण्यासाठी काळम्मावाडी धरणातून पाणी देणारी थेट पाईपलाईन योजना सुरू केली. .यानंतर शहराचा पाणीप्रश्न निकाली लागेल या आशेवर शहरवासीय होते; पण योजना सुरू झाल्यापासून त्यात सुसूत्रता आली, असे दिसत नाही. अनेकदा योजना बंद पडली. त्यातून शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. - उदयसिंग पाटील.महापालिकेच्या तीन पाणी योजना कार्यरत असूनही पाण्यापासून नागरिकांना वंचित राहावे लागत असेल तर नक्कीच गफलत होत आहे. उपसले जाणारे पाणी शहरवासीयांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अमृत एक व दोन योजना राबवण्यात आल्या. .जलवाहिन्या टाकल्या गेल्या. त्यांच्यामुळे एका रस्त्याखाली दोन-तीन जलवाहिन्या झाल्या आहेत. त्यांतील काही जलवाहिन्यांवर पाणी कनेक्शनच दिले नसल्याने शेकडो किलोमीटर लांबींच्या जलवाहिन्यांत पाणी भरून राहते. त्या पाण्यासाठी विजेचा, यंत्रणेचा खर्च होऊनही त्याचा उपयोग होत नाही..गळती लागल्यास दुरुस्तीचाही प्रश्न आहे. वितरण व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव हे पाणीपुरवठ्यातील निम्म्या समस्यांचे मूळ आहे. मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा केला जातो, त्याचे शुद्धीकरण होते; पण वितरणच व्यवस्थित नसल्याने ज्या भागात पाण्याची ओरड आहे, तिथे सुरूच आहे..जिथे भरपूर पाणी आहे, तिथे ओसंडून जाते अशी स्थिती आहे. मुख्य जलवाहिन्यांवरून कनेक्शन घेण्याचा प्रकार मोठा आहे. त्यासाठी कुणी अटकाव करत नाही हे गंभीर आहे. त्याचबरोबर एकीकडे पाणी नीट मिळत नाही..दुसरीकडे पाणी देऊनही त्याची बिले नागरिकांपर्यंत पोहचत नाहीत. मीटर रीडर कमी असल्याने दोन-दोन टप्प्यांतील बिले एकदम टाकली जातात. त्याच्या दंडाचा नागरिकांनाच भुर्दंड बसतो. पाण्याच्या ११ नवीन टाक्या बांधल्या आहेत. .त्यांच्या चाचण्या केल्या; पण अजून त्याच्या नियोजनात सुसूत्रता आलेली नाही. अत्यावश्यक सेवा असलेल्या या विभागाला कर्मचाऱ्यांची, सुविधांची वानवा आहे. प्राधान्यक्रम ठरवून प्रशासनाने काम करण्याची गरज आहे..शहरातील पाणीपुरवठादररोजचा पाणी उपसा : २५० द.ल.लि.(एमएलडी)शहराची गरज १४० द.ल.लि.(एमएलडी)जलशुद्धीकरण केंद्रे बालिंगा जलशुद्धीकरण केंद्र - ............ ६२ द.ल.लि.(एमएलडी) बावडा जलशुद्धीकरण केंद्र - ............. ४३ द.ल.लि.(एमएलडी) पुईखडी जलशुद्धीकरण केंद्र - ........... १४० द.ल.लि.(एमएलडी) कळंबा जलशुद्धीकरण केंद्र - १० द.ल.लि.(एमएलडी).पाणी उपसा केंद्रे काळम्मावाडी, बालिंगा, शिंगणापूर, कळंबा, नागदेववाडी एकूण उपसा केंद्र संख्या : १६ (शुद्ध व अशुद्ध जल).पाईपलाईन अशी एकूण वितरण नलिकांची .......................... लांबी ः १३०० किमी. एकूण दाब नलिका व .............................. गुरुत्ववाहिनीची लांबी : ७२.३० किमी. एकूण जलकुंभांची संख्या : ३६..पूर्वी १५ दिवसांतून एकदा पाणी येत होते. पाण्यासाठी हमखास टँकर मागवावा लागत होता. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. आठवड्यातून एकदा पाणी येते; पण नेमके आज पाणी येईल की नाही, हे काही सांगता येत नाही. त्यामुळे इतर कामे बाजूला ठेवून पाण्यासाठी वाट पाहावी लागते. पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता संपवण्याची गरज आहे.- शिल्पा भट, वसंतराव चौगुले स्कूलजवळ.पाण्याची समस्या कित्येक वर्षांपासून जैसे थे आहे. काही भागांत कमी दाबाने पाणी येते. पाण्याला पुरेसा दाब नसल्याने काही ठिकाणी ते पोहोचतच नाही. अनेक ठिकाणी एअर व्हॉल्व्ह बसवलेले नाहीत. तसेच पाण्याची बिले भरमसाट येत आहेत. बिलांत तफावत आहे. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही प्रशासन कोणतीही दखल घेत नाही.- सर्जेराव पाटील, अध्यक्ष, रेव्हेन्यू हौसिंग सोसायटी..शहराचा विचार करायचा झाल्यास पाणीपुरवठा सुरळीत वाटत नाही. गळतीचा प्रश्न मोठा आहे. त्याची दुरुस्ती करताना महापालिकेचे अधिकारी कुणी उपस्थित असत नाहीत. ती दुरुस्ती नीट होते याबाबत साशंकच आहे. यातून शहरवासीयांचा पैसा वाया जातो. राज्यातील इतर ठिकाणची पाण्याची उपलब्धता पाहता आपल्याकडे भरपूर पाणी आहे; पण ते नागरिकांना नीट मिळत नाही. - रजनी भुर्के, हरिओमनगर. .अनेक भागांत पाहिल्यास कमी दाबाने पाणी मिळण्याची समस्या आहे. त्यासाठी योग्य नियोजनच आवश्यक आहे. वेळेत पाणी सोडल्यास सर्व भागांना व्यवस्थित दाबाने पुरेसे पाणी मिळू शकते. महापालिका दुरुस्तीसाठी पाणी बंद ठेवते. त्यावेळी टॅंकरची पर्यायी व्यवस्था असावी. अनेक ठिकाणी ते उपलब्ध होत नाहीत. अत्यावश्यक सेवा असल्याने ती सक्षमच असायला हवी.- भगवान पाटील, अंबाई टॅंक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.