Kolhapur Election : ‘वासुदेव आला हो… मतदान मागायला आला!’ कबनूरमध्ये संस्कृतीतून राजकारणाचा जागर

कबनूर : 'वासुदेव आला हो वासुदेव आला.. सकाळच्या प्रहरी मतदान द्या हो बोलला..' अशी पहाटे व सकाळी टाळच्या साथीने गोड सुरात आरोळी देत कबनूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात प्रत्येकाच्या दारात वासुदेव उमेदवारासोबत उभा दिसत आहे. सकाळच्या प्रहरी घरचा दरवाजा उघडल्यानंतर या वासुदेवासोबत उमेदवार पाहून गृहिणी त्याला दाद देत आहेत. .अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय तानाजी शिंदे यांनी ग्रामीण जीवनाची परंपरा जपत आपला मित्र उत्तम जाधव याला वासुदेवाच्या वेशात घेऊन मतासाठी नवा फंडा शोधला आहे. तसा हा उमेदवार सर्वसामान्यच, रस्त्यावर उभारून गजरा विकणारा; पण लखपती उमेदवारांच्या स्पर्धेत तो प्रचारात नवा फंडा आणून नशीब आजमावत आहे. .Kolhapur Election : मतांसाठी लाखोंची तयारी! चाकरमानी मतदारांना गावी आणण्यासाठी उमेदवारांची धडपड.'राम कृष्ण हरी, मतदान द्या भारी...' असाही मतदानासाठी सूर वासुदेवाकडून निघत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचारास वेग आला आहे. प्रचारासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरल्या जात आहेत. येथील एका अतिशय सामान्य कुटुंबातील म्हणजे गजरे विक्रेता निवडणूक लढवत आहे. .खिशात पैशाची कमी असली तरीही सामाजिक कार्यात त्यांचे योगदान आहे. त्याचाच आधार घेऊन ते प्रचारात मित्राच्या सोबतीने फिरत आहेत. वासुदेव झालेला मित्र यंत्रमाग कामगार आहे. प्रचाराला खर्च होऊ नये, याची दक्षता म्हणून त्याने सकाळी वासुदेवाच्या रूपात मतदानासाठी आवाहन करण्याची प्रचार यंत्रणा राबवली आहे. .Kolhapur Election : 'काय होईल? कोण येईल?' प्रश्नांच्या गर्दीत कार्यकर्त्यांचा जागता पहारा, रात्रभर राजकीय हालचाली.या अनोख्या व अभिनव प्रचाराची चर्चा सध्या वस्त्रनगरीचे उपनगर असलेल्या कबनूर शहरात रंगली आहे. येथे अनेक कामगार मतदार सकाळी कामावर जाण्याच्या धावपळीत असतात. पण, सकाळच्या प्रहरीच या वासुदेवाच्या प्रचाराच्या आवाहनास कामगार वर्गाचाही प्रतिसाद मिळत आहे..वासुदेवाच्या या प्रचाराच्या स्वारीत तो लोकांना मतदानाचा पवित्र हक्क बजावावा, असे आवाहन करतानाच आपला उमेदवार कसा कामाचा आहे, हक्काचा आहे, याची माहिती देतो. लहान मुलांनाही वासुदेव या संस्कृतीची ओळख होत आहे.