Kolhapur News: 'सामना दुबईत, जल्लोष काेल्हापूरातील शिवाजी चौकात'; हातात तिरंगा घेऊन पाकिस्तानवरील विजयाचा आनंदोत्सव..

कोल्हापूर : पाकिस्तानने दिलेल्या लक्ष्याजवळ जसे भारतीय फलंदाज पोहाेचले, तसे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तरुणांची पावले वळली. दुचाकीचे सायलेन्सर आणि हॉर्न वाजवतच तरुणाई येथे पोहाेचली. हातात तिरंगा, भगवा ध्वज घेऊन तरुणाईचा जल्लोष सुरू झाला. आशियाई कपमधील सामना जरी दुबईत झाला असला तरी जल्लोष मात्र कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जोरदार झाला. .भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना हा नेहमीच उत्सुकतेचा विषय असतो. संध्याकाळपासूनच दुकाने, हॉटेल्स येथे सामना पाहण्यासाठी लोक जमू लागले होते. पाकिस्तानने भारताला १७२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी धडाकेबाज फलंदाजी करून भारताला शंभरीपार नेले. त्यानंतर भारताचा विजय दृिष्टक्षेपात आला, तसा शहरातील विविध भागांत जल्लोष सुरू झाला. तिलक वर्माने एक षटकार आणि एक चौकार मारून विजय संपादित केला. .जसा भारताने विजय मिळवला तसे तरुण दुचाकी घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आले. तेथे सुरुवातीला वाहनांचे हॉर्न वाजवून त्याच्या आवाजावर तरुणाईने नाच केला. त्यानंतर काही तरुण ढोल आणि ताशा घेऊन आले. मग मात्र तरुणाईच्या आनंदाला उधाण आले. 'भारत माता की जय', 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय', 'जोतिबाच्या नावानं चांगभलं,' 'जय श्रीराम' अशा घोषणा देत तरुणांनी विजयाचा आनंद व्यक्त केला. त्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली..रिक्षाचालकावर कारवाईकाही तरुण छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये ध्वनी यंत्रणा आणण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना पोलिसांनी अडविले. रिक्षामध्ये गाणी लावून ती चौकात आणली. संबंधित रिक्षाचालकावर पोलिसांनी कारवाई केली.