Bidri Sugar Factory : शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला यश ,‘बिद्री’ साखर कारखान्याचा उस दराबाबत 'यु टर्न' ३ हजार ६१४ पहिली उचल एकरकमी देणार

Kolhapur Sugarcane Protest : दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याने २०२५–२६ या गळीत हंगामासाठी प्रति टन ३ हजार ६१४ रुपये एकरकमी ऊसदर जाहीर केला. मागच्या काही दिवसांपूर्वी बिद्री सहकारी साखर कारखान्याने ३ हजार ४५२ दर जाहीर केला होता. हा निर्णय मागे घेत बिद्री साखर कारखान्याने ३ हजार ६१४ रूपये दर जाहीर केला. राज्यातील सर्वाधिक दर देणाऱ्या कारखान्यांच्या यादीत आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. मुंबईहून थेट सहभागी झालेल्या कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ऊसदराची घोषणा केली. यावेळी व्हाईस चेअरमन मनोज फराकटे, संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आर. डी. देसाई, कार्यकारी संचालक एस. एन. घोरपडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..के. पी. पाटील म्हणाले, "बिद्रीने आजवर शेतकऱ्यांच्या विश्वासावर चाललेली प्रगती कायम ठेवली आहे. भविष्यातही बिद्री कोणत्याही परिस्थितीत मागे राहणार नाही." अवकाळी पाऊस, उत्पादन खर्चातील वाढ, ऊसतोड मजूर टंचाई अशा आव्हानांनंतरही बिद्रीने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत दर ठरवला आहे. "शेतकऱ्यांचे पाठबळ हेच बिद्रीचे बलस्थान आहे. याच पाठबळावर बिद्रीची यशस्वी घोडदौड पुढेही सुरू राहील. आमचे उद्दिष्ट केवळ साखर उत्पादन नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हे आहे.".बिद्री साखर कारखान्याने ऊसदरासोबतच कृषी पूरक उपक्रम, शेती सुधारणा योजना आणि ऊस विकास कार्यक्रम राबविण्याचाही संकल्प व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे बिद्री परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये नव्या ऊर्जेचा संचार झाला असून, कारखान्याविषयीचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. असे कारखान्याचे उपाध्यक्ष मनोज फराकटे यांनी माहिती दिली. यावेळी सर्व संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आर. डी. देसाई, कार्यकारी संचालक एस. एन. घोरपडे यांच्यासह कारखाना अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....कालच्या बैठकीचा परिणामशेतकरी संघटना, प्रशासन आणि साखर कारखानदार यांच्यात काल कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बिद्रीचे अधिकारी यांना थेट सवाल केला. तुम्ही एफआरपीची चोरी केली, तुमच्यावर कायदेशिर कारवाई करणार असल्याचे काल शेट्टी म्हणाले होते. यावर आज लगेच बिद्री साखर कारखान्याची बैठक बोलवत नव्याने दर जाहीर केला. यामुळे शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला काहीसं यश आल्याचे बोलले जात आहे..'बिद्री ' यंदाही ऊसदरात ' लय भारी ' !ऊसदरात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या बिद्री साखर कारखान्याने कष्टकरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या श्रमाला योग्य दाम दिला आहे. कारखान्याची उच्चांकी ऊसदराची परंपरा यंदाही कायम राहील असे अभिवचन गळीत हंगामाच्या प्रारंभी दिली होती. त्याची वचनपूर्ती म्हणून यंदाच्या हंगामात गळीताला येणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन ३ हजार ६१४ रुपये एकरकमी दर देणार असल्याची घोषणा कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी केली.