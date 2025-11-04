कोल्हापूर

Bidri Sugar Factory : शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला यश ,‘बिद्री’ साखर कारखान्याचा उस दराबाबत 'यु टर्न' ३ हजार ६१४ पहिली उचल एकरकमी देणार

Victory for Farmers Agitation : शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर ‘बिद्री’ साखर कारखान्याने उसदरावर यु-टर्न घेतला आहे. प्रति टन ३,६१४ रुपयांची पहिली उचल एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
Bidri Sugar Factory

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला यश ,‘बिद्री’ साखर कारखान्याचा उस दराबाबत 'यु टर्न' ३ हजार ६१४ पहिली उचल एकरकमी देणार

Kolhapur Sugarcane Protest : दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याने २०२५–२६ या गळीत हंगामासाठी प्रति टन ३ हजार ६१४ रुपये एकरकमी ऊसदर जाहीर केला. मागच्या काही दिवसांपूर्वी बिद्री सहकारी साखर कारखान्याने ३ हजार ४५२ दर जाहीर केला होता. हा निर्णय मागे घेत बिद्री साखर कारखान्याने ३ हजार ६१४ रूपये दर जाहीर केला. राज्यातील सर्वाधिक दर देणाऱ्या कारखान्यांच्या यादीत आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. मुंबईहून थेट सहभागी झालेल्या कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ऊसदराची घोषणा केली. यावेळी व्हाईस चेअरमन मनोज फराकटे, संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आर. डी. देसाई, कार्यकारी संचालक एस. एन. घोरपडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

