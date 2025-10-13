Actor Vikrant Ajgaonkar: पुरस्कार माझ्यासाठी ऊर्जा देणारा: अभिनेते विक्रांत आजगावकर; ‘केशवराव भोसले कलादर्श पुरस्कार’ प्रदान

कोल्हापूर : ‘मराठी संगीत नाट्यक्षेत्रात संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांनी देदीप्यमान कामगिरी बजावली. संगीत नाट्यकलेला समृद्ध करणाऱ्या या दिग्गज कलाकाराच्या नावाने मिळालेला पुरस्कार ऊर्जा देणारा आहे,’ असे मत संगीत नाट्य गायक-अभिनेते विक्रांत आजगावकर यांनी व्यक्त केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.संगीतसूर्य केशवराव भोसले कला अकादमी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते आजगावकर यांना ‘संगीतसूर्य कलादर्श पुरस्कार २०२५’ प्रदान करण्यात आला. मानचिन्ह, मानपत्र, मानाचा फेटा आणि रोख अकरा हजार रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते..पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर आजगावकर यांनी संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांचा संगीत प्रवास आणि नाट्यकलेतील योगदान यांची माहिती उपस्थितांना दिली. जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ‘कोल्हापूर म्हणजे कलानगरी. राजर्षी शाहू महाराजांनी कलाकारांना दिलेल्या राजाश्रयामुळे इथली कला परंपरा बहरली. अशाच या भूमीतून तळपणारा सूर्योदय झाला तो म्हणजे संगीतसूर्य केशवराव भोसले. त्यांच्या नाट्यकला परंपरेचा वारसा विक्रांत आजगावकर आपल्या संगीत गायनातून पुढे नेत आहेत. त्यामुळे हा पुरस्कार म्हणजे संगीत नाट्यकलेचाच गौरव आहे.’.केशवराव भोसले यांचे पणतू आणि अकादमीचे अध्यक्ष मोहन भोसले म्हणाले, ‘संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांनी मराठी नाट्यसंगीत क्षेत्रात दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. त्यांच्या संगीत सेवेची महती नव्या पिढीला समजावी आणि त्यांच्यात मराठी संगीत नाट्यकलेविषयी गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी ट्रस्टतर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.’ प्रास्ताविक तेजस्विनी पाटील-डांगे यांनी केले. सूत्रसंचालन पाैर्णिमा मोरे यांनी केले. युवराज घोरपडे यांनी आभार मानले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अनोळखी पैलू समजून घेण्याची संधीपुरस्कार वितरण समारंभात आजगावकर यांनी भाषण न करता थेट संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या संगीत योगदानाविषयी आणि त्यांच्या नाट्यकलेतील कलात्मक पैलूंविषयी माहिती दिली. त्यामुळे उपस्थितांना संगीतसूर्यांच्या कलेतील अनेक अनोळखी पैलू समजून घेण्याची संधी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.