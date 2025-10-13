कोल्हापूर

Actor Vikrant Ajgaonkar: पुरस्कार माझ्यासाठी ऊर्जा देणारा: अभिनेते विक्रांत आजगावकर; ‘केशवराव भोसले कलादर्श पुरस्कार’ प्रदान

“Award Energizes Actor Vikrant Ajagawkar: जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ‘कोल्हापूर म्हणजे कलानगरी. राजर्षी शाहू महाराजांनी कलाकारांना दिलेल्या राजाश्रयामुळे इथली कला परंपरा बहरली. अशाच या भूमीतून तळपणारा सूर्योदय झाला तो म्हणजे संगीतसूर्य केशवराव भोसले.
Vikrant Ajagawkar proudly receiving the Keshavrao Bhosale Kaladarsh Award for his remarkable contributions to Marathi arts.

Vikrant Ajagawkar proudly receiving the Keshavrao Bhosale Kaladarsh Award for his remarkable contributions to Marathi arts.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘मराठी संगीत नाट्यक्षेत्रात संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांनी देदीप्यमान कामगिरी बजावली. संगीत नाट्यकलेला समृद्ध करणाऱ्या या दिग्गज कलाकाराच्या नावाने मिळालेला पुरस्कार ऊर्जा देणारा आहे,’ असे मत संगीत नाट्य गायक-अभिनेते विक्रांत आजगावकर यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Actor
district
Keshavrao Bhosale award

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com