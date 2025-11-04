Satej Patil Vs Vinay Kore : विनय कोरेंना आताच पी. एन. यांचा पुळका का?, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाला ‘जनसुराज्य’च कारण

Political Discussions In Kolhapur : करवीर विधानसभेचे माजी आमदार कै. पी. एन. पाटील यांचा विधानसभेच्या चार निवडणुकीत पराभव झाला, यापैकी एकदा पी. एन. यांचा, तर अलीकडे त्यांचे पुत्र राहुल यांच्या पराभवाला ‘जनसुराज्य’ कारणीभूत ठरला असताना अलीकडेच जनसुराज्य शक्तीचे आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी कै. पाटील यांच्या पक्षनिष्ठेचा दाखला देत त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले. अचानक श्री. कोरे यांना हा साक्षात्कार का झाला, असा प्रश्न आता राजकीय क्षेत्राला पडला आहे..यवलूज (ता. पन्हाळा) येथे १९ ऑक्टोबरला कोरे यांच्या उपस्थितीत ‘जनसुराज्य’चा कार्यकर्ता मेळावा झाला. यात कोरे यांनी पक्षाची भूमिका, तो वाढवण्यासाठी केलेले काम, त्यातून कार्यकर्त्यांना कशा प्रकारे संधी देत आलो, याचा सविस्तर ऊहापोह केला. भाषणाच्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र त्यांनी करवीर विधानसभेच्या राजकारणावर बोलताना कै. पी. एन. पाटील यांच्या पक्षनिष्ठेचा दाखला दिला. त्याला संदर्भ होता पी. एन. यांचे पुत्र राहुल यांनी अलीकडेच सोडलेल्या काँग्रेस पक्षाचा..कै. पी. एन. यांनी जी पक्षनिष्ठा दाखवली त्याला तोड नाही. कै. राजीव गांधी यांचा पुतळा कोल्हापुरात व्हावा, हा आग्रह धरणारे पी. एन. होते. राजीव गांधी यांच्या नावे सूतगिरणी काढली पाहिजे, ह्या व्यवस्थेत अशी राजकीय पुण्याई वापरणारे पी. एन.च होते. राजीव गांधी यांच्या जयंतीला सद्भावना दौड काढणारेही पी. एन.च होते; पण त्यांच्या वाट्याला काय आले? असा प्रश्न कोरे यांनी उपस्थित केला. अलीकडे राहुल पाटील यांनी काँग्रेस का सोडली, या सर्वांचे विश्लेषण झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले..कोरे यांनी केलेल्या या वक्तव्याचे अनेक अर्थ आहेत. तथापि २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पी. एन. यांच्या विरोधात कोरे यांनी ‘जनसुराज्य’कडून राजेंद्र सूर्यवंशी यांना उमेदवारी दिली. सूर्यवंशी यांना १८ हजार ९६४ मते पडली आणि कै. पी. एन. यांचा अवघ्या ९५७ मतांनी पराभव झाला. नंतर सूर्यवंशी ‘जनसुराज्य’ सोबत राहिले का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतही कोरे यांनी कै. पी. एन. यांचे पुत्र राहुल यांच्या विरोधात संताजी घोरपडे या नवख्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिली, त्यांना सात हजारांच्या आसपास मते पडली आणि राहुल यांचा दोन हजार मतांनी पराभव झाला; पण घोरपडे यांनी निकालानंतर अवघ्या चार-पाच महिन्यात ‘जनसुराज्य’ची साथ सोडली. हा इतिहास असताना आताच कोरे यांना पी. एन. यांच्याविषयी आलेला पुळका चर्चेचा विषय ठरू शकतो..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....‘कुंभी’त कोणी कोणाला मदत केली?कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर मी ‘कुंभी’ कारखान्याची निवडणूक लढवली. आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या विरोधात पॅनेल केले; पण या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी कुणाला मदत केली? गगनबावडा तालुक्यातील अडीच ते तीन हजार मते कोल्हापूर दक्षिणमध्ये कुणी नेली ? त्यातून या सगळ्या पराभवाचे कारण कोण झाले, असे सांगत कोरे यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्यावरही निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.