Kolhapur College Crime : महाविद्यालयातील वादातून एडक्याने खुनी हल्ला, सर्वजण अल्पवयीन; घटनेने खळबळ

Dispute Kolhapur : नागाळा पार्कातील दोन महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू असलेल्या वर्चस्ववादातून तिलक राजू कुचकोरवी (वय २०, कावळानाका) याच्यावर गुरुवारी (ता. १८) एडक्याने हल्ला करण्यात आला.
कोल्हापूरच्या नागाळा पार्क परिसरातील दोन महाविद्यालयांतील वादातून तिलक राजू कुचकोरवी याच्यावर शाहूनगरात एडक्याने हल्ला झाला.

तिलकने डोक्यावरचा वार चुकवल्याने तो उजव्या दंडावर लागला; त्याला रक्तस्त्राव होऊन ‘सीपीआर’मध्ये दाखल करण्यात आले.

राजारामपुरी पोलिसांनी या प्रकरणी चार अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

