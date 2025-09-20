Kolhapur College Crime : महाविद्यालयातील वादातून एडक्याने खुनी हल्ला, सर्वजण अल्पवयीन; घटनेने खळबळ

थोडक्यात :कोल्हापूरच्या नागाळा पार्क परिसरातील दोन महाविद्यालयांतील वादातून तिलक राजू कुचकोरवी याच्यावर शाहूनगरात एडक्याने हल्ला झाला.तिलकने डोक्यावरचा वार चुकवल्याने तो उजव्या दंडावर लागला; त्याला रक्तस्त्राव होऊन ‘सीपीआर’मध्ये दाखल करण्यात आले.राजारामपुरी पोलिसांनी या प्रकरणी चार अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..Kolhapur Crime News : नागाळा पार्कातील दोन महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू असलेल्या वर्चस्ववादातून तिलक राजू कुचकोरवी (वय २०, कावळानाका) याच्यावर गुरुवारी (ता. १८) एडक्याने हल्ला करण्यात आला. शाहूनगरात झालेल्या हल्ल्यात संशयितांनी एडक्याने तिलक याच्या डोक्यात वार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याने हा वार चुकविल्याने उजव्या दंडावर वर्मी लागला. त्याला रक्तबंबाळ अवस्थेत उपचारांसाठी ‘सीपीआर’मध्ये दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी याप्रकरणी चार अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे..तिलकचा नागाळा पार्कातील महाविद्यालयातील काही तरुणांशी वाद झाला होता. गुरुवारी सायंकाळी तो शाहूनगर चौकात थांबलेला असताना दुचाकीवरून दोन तरुण तिथे आले. एकाने स्वतःजवळील एडका काढून तिलकवर वार केला..एक वार त्याने चुकवला, तर दुसरा वार दंडावर झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. जखमी अवस्थेत त्याला ‘सीपीआर’मध्ये दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी राजारामपुरी पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवला. हल्ला करणाऱ्या चारही संशयितांना तातडीने अटक करण्यात आली. चौघेही हल्लेखोर अल्पवयीन असल्याचे तपासात समोर आले..Jobs In Kolhapur : कोल्हापूरच्या पोरांना जॉब मिळणार, ‘इंडोनेशिया’ गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत; महाराष्ट्राला १२०० कोटींच्या ऑर्डर्स.संभाव्य FAQप्र.१ : हल्ला कुठे घडला?उ. शाहूनगर चौक, कोल्हापूर येथे हल्ला झाला.प्र.२ : जखमी कोण आहे?उ. तिलक राजू कुचकोरवी (वय २०, कावळानाका).प्र.३ : हल्ल्यामागील कारण काय?उ. दोन महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमधील वर्चस्ववाद आणि वादामुळे ही घटना घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.