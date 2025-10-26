CPR Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली बिर्याणी-नाश्ता! सीपीआर रुग्णालयात संशयितांना मिळते व्हीआयपी वागणूक?, सुरक्षा यंत्रणा मूग गिळून गप्प...

VIP Treatment Suspect : आपण काही गुन्हा केल्याची जाणीव गुन्हेगाराला होऊ न देण्यात काहींचा रस दिसून येतो. वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली ‘बिर्याणी’, ‘नाश्ता’, ‘थंडपाणी’ असे चोचले पुरविण्याचे प्रकार सीपीआर आवारात दिसून येतात. पोलिस ठाण्याकडील संशयित असो किंवा कारागृहातून आणलेला कच्चा कैदी, त्यांची सगळी बडदास्त पुरवली जाते. रुग्णालयात आलेले रुग्ण, नातेवाइकांच्या डोळ्यांदेखतच घडणारे प्रकार घडताना सुरक्षेची जबाबदारी असलेली यंत्रणा ‘मूग गिळून गप्प का?’ असा प्रश्न उपस्थित होतो..कारागृहातील कैदी, न्यायाधीन बंदी, संशयित आरोपी अशांना वैद्यकीय तपासणी, वेगवेगळ्या उपचारांसाठी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात (सीपीआर) आणले जाते. काहीजण तर ‘विशेष’ कारणे पुढे करत उपचारास दाखल करण्यासाठी भाग पाडतात. भुरट्या चोरांपासून कुख्यात गुंडांना आता हे वैद्यकीय तपासणीचे कारण अंगवळणीच पडले आहे. बंद्यांना पोलिस सुरक्षेत घेऊन येणे, उपचार करणे, पुन्हा कोठडीत घेऊन जाण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. पण, याचे रूपांतर ‘कौटुंबिक भेटीत’ करण्याची धडपड काहींकडून सुरू असते..नातेवाइकांना आधीच खबर....गुन्हेगाराला वैद्यकीय तपासणीला आणले जाणार असल्याची माहिती संबंधितांच्या नातेवाइकांना अगोदरच मिळते. सीपीआर आवारात पोलिसांचे वाहन दाखल होताच भोवती नातेवाईक, साथीदारांचा गराडा जमतो. बिर्याणी, वडे, थंडपाणी यासह जिभेचे चोचले पुरविणारे पदार्थ वाहनात पोहोचवले जातात. काही नातेवाईक तर अगदी पोलिस वाहनाच्या खिडकीत जाऊन बिनदिक्कत बोलतात. नातेवाइकांना याची आधीच माहिती देणारे नेमके कोण? हे शोधावे लागणार आहे. अशावेळी विरोधी गटाकडून काही कृत्य झाल्यास जबाबदार कोण, याचा विचार पोलिस केव्हा करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..मोबाईल संभाषणामुळे सुरक्षा धोक्यात...इमारतीआड, झाडाआड थांबलेल्या वाहनात संशयिताला मोबाईलही उपलब्ध करून दिल्याचे गंभीर प्रकार अनेकदा निदर्शनाला येतात. अशातून पोलिसांकडूनच सुरक्षा धोक्यात आणण्यास हातभार लावला जातो की काय, असे चित्र आहे. गुन्हेगाराला त्याच्या कृत्याची जाणीव करून देण्याऐवजी ‘व्हीआयपी’ ट्रीटमेंट देऊन एकप्रकारे प्रोत्साहन तर दिले जात नाही ना, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे..Kolhapur Collector Office : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात शिक्षकाचा पेटवून घेण्याचा प्रयत्न, अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे तणाव.कच्चे कैदी ओळखणार कसे?गुन्ह्यानंतर पोलिस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीतील बंद्यांना साध्या कपड्यातच वैद्यकीय तपासणीला आणले जाते. गर्दीत असे कैदी सहसा ओळखूनही येत नाहीत. तपासणीला नेल्या जाणाऱ्या तीन बंद्यांमागे दोन पोलिस असे प्रमाण ठरवले जाते. पण, काहीवेळा बंदोबस्ताचा ताण वाढल्यास तितकासा मनुष्यबळाचा पुरवठा होत नाही. सहसा हातात बेड्या नसलेलेच बंदी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.