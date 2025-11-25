कोल्हापूर

Viral Video Teacher Student : दोन मुलींना शिकवण्यासाठी १२ वर्षे जीवन सर जंगल तुडवतात, पोरींनी दिलेलं उत्तर पाहून डोळ्यात पाणी येणारचं; हार्ट टचींग व्हिडिओ...

Student Heart Touching Video : कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा तालुक्यात दोन मुलींना शिकवण्यासाठी शिक्षक १२ वर्षे रोज जंगल तुडवत शाळेत येतात. मुलींनी दिलेलं उत्तर पाहून डोळ्यात पाणी येईल असा भावूक करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल.
Sandeep Shirguppe
Viral Video Kolhapur Teacher : राज्यात मराठी शाळा वाचवण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असताना, दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने अनेक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. पण गगनबावड्यातील एका धनगरवाडा वस्तीतल्या प्राथमिक शाळेसाठी एक शिक्षक गेली तब्बल १२ वर्षे रोज जंगल पार करत पोहोचतो आणि फक्त दोन मुलींना भविष्यासाठी शिक्षण देतो आहे. 'त्या' शिक्षकाची ही अविरत धडपड आणि मुलींचा शिक्षणासाठीचा आत्मविश्वास दाखवणारा व्हिडिओ सध्या कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हायरल होत आहे.

