Viral Video Teacher Student : दोन मुलींना शिकवण्यासाठी १२ वर्षे जीवन सर जंगल तुडवतात, पोरींनी दिलेलं उत्तर पाहून डोळ्यात पाणी येणारचं; हार्ट टचींग व्हिडिओ...

Viral Video Kolhapur Teacher : राज्यात मराठी शाळा वाचवण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असताना, दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने अनेक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. पण गगनबावड्यातील एका धनगरवाडा वस्तीतल्या प्राथमिक शाळेसाठी एक शिक्षक गेली तब्बल १२ वर्षे रोज जंगल पार करत पोहोचतो आणि फक्त दोन मुलींना भविष्यासाठी शिक्षण देतो आहे. 'त्या' शिक्षकाची ही अविरत धडपड आणि मुलींचा शिक्षणासाठीचा आत्मविश्वास दाखवणारा व्हिडिओ सध्या कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हायरल होत आहे..रोज अनेक किलोमीटरचा डोंगराळ आणि जंगलातील प्रवास करून हे शिक्षक मुलींच्या आयुष्यात ज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवत आहेत. बदल्यांची तीन वर्षांची मुदत संपूनही “या मुली माझी जबाबदारी आहेत” म्हणत ते याच शाळेत राहिले. शिक्षकांच्या या निष्ठेने आणि प्रेमाने भारावलेल्या दोन्ही विद्यार्थिनी छाती ठोकून व्हिडिओत सांगतात “आम्ही वाघीणी आहोत..! शिकून आम्ही पोलीस आणि डॉक्टर होणारच!” असे त्या व्हिडिओत म्हणतात..एका बाजूला शहरात इंग्रजी माध्यम, महागडी ट्युशन्स यासाठी स्पर्धा; तर दुसरीकडे शिक्षणासाठी झटणाऱ्या या दोन मुली आणि त्यांच्यासाठी एकट्याने लढणारा शिक्षक... हा व्हिडिओ पाहताना कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटीझन्सकडून शिक्षकांचे आणि या “वाघीणींचे” मनापासून कौतुक केले जात आहे. गगनबावड्यातील या छोट्याशा शाळेने आता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत खऱ्या शिक्षणाची कहाणी जगासमोर मांडली आहे..जीवन सरांच करावे तेवढं कौतुकजीवन सर गगनबावड्यातील धनगरवाड्यातील वस्तीत जात १२ वर्षे मुलांना घडवत आहेत. कल्याणी आणि स्वरा यां मुलींना ते शिकवायला जातात. दोनच मुलींना शाळेत जाताना कधीही एकटेपणा या जीवन सरांनी जाणवू दिलं नाही. जीवन सर सध्या मुलींना वाचायला, लिहायला, गुणाकार, भागाकार या गोष्टी शिकवतात. सर आम्हाल शिकवतात हेच आमच्यासाठी खूप आहे अशी भावनाही मुली व्यक्त करतात. आम्हाला सरांच खूप वाईट वाटत फक्त आमच्या दोघींसाठी सर पायपीठ करून येतात आणि वर जातात यासाठी आम्हाला अभ्यासाठी जिद्द निर्माण होते..Viral Video Teacher : शाळेतच मुख्याध्यापकाचा इंग्लिश नजराणा! प्रार्थना सुरू असताना कांबळे सर टल्ली होऊन नाचू लागले अन् व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल....नेटीझन्सचेही प्रेमअसे आदर्श शिक्षकांकडे कोणी लक्ष देत नाही , त्यांच्या त्यागाची भावना, मुलांसाठी कळकळ, हे कोणी पुढे नाही दाखवत. आई- वडिलांनंतर शिक्षकांना इतका मान का दिला जातो....... याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या व्हिडिओ मधील गुरुजी आहेत.......त्या निरागस बालमनांवर तुम्ही तुमच्या शिकवण्याच्या जिद्दीने आणि उमेदीने बहुआंगी छाप सोडत आहात.......या आणि अशा अनेक दुर्गम भागातील शिक्षकांना त्यांचा या बहुमोल कार्याबद्दल मानाचा मुजरा 🙏🙏🙏❤️❤️❤️गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, नेटकऱ्यांनीही या व्हिडिओला भरभरून प्रेम दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.