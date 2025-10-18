Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफांच्या मतदार संघातही मतदार यादीत घोळ, समरजितसिंह घाटगेंचा थेट आरोप

Kolhapur Political News : कागल नगरपरिषदेची सर्व प्रभागांची प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झालेली आहे. यामध्ये ३४२ मतदारांची नावे गायब आहेत, तर ८२२ नावे दुबार व ४५८ मृत मतदार असून, ती नावे अद्याप वगळलेली नाहीत, तरी यासाठी जबाबदार असलेल्या मुख्याधिकारी व संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते व शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी आज येथे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. तसेच याबाबत न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही दिला..घाटगे म्हणाले, ‘एकाच घरात अनेक नावे, काही बूथवर वाढ झालेल्या मतदारांची नोंद, प्रभाग क्रमांक ११ व ९ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात उमेदवार दिलेले नाहीत. अशा अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. ही यादी बिनचूक करण्याची जबाबदारी ‘बीएलओ’ यांच्यावर आहे. परंतु, त्यांच्याकडून ही प्रक्रिया गांभीर्याने करण्यात आलेली नाही. काही कामचुकार ‘बीएलओं’सह मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत दुरुस्ती करून नवीन सदोष मतदार यादी तत्काळ प्रसिद्ध करावी..मतदार यादीत प्रभाग क्रमांक दहामधील ३४२ मतदारांची नावे गायब आहेत. ती नावे इतर कोणत्याही प्रभागात दिसून येत नाहीत. याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे. ती केली नसती, तर त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले असते..Kolhapur Politics : ‘हत्ती’, ऊसदर व्हाया जिल्हा परिषद आरक्षण, ‘गोकुळ’मध्ये नेत्यांची खुमासदार चर्चा; वसुबारस कार्यक्रमावेळी राजकीय टोलेबाजी.जिल्हाधिकारी येडगे यांनी याबाबत संबंधितांना यामधील दुरुस्तीबाबत निवडणुक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आदेश देऊ, असे सांगितले. यावेळी रमेश माळी, सतीश पाटील, अजितसिंह घाटगे, उमेश सावंत, रणजीत पाटील, आप्पासाहेब हुच्चे, संजय कदम, आनंदा पसारे, असिफ मकानदार, पप्पू कुंभार आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.