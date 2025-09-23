Weapons Exhibition : शिवकालीन शस्त्रांचे प्रदर्शन पहायचं आहे तर बातमी तुमच्यासाठी, कुठे आणि कसे पहाल?

शस्त्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन – दसरा महोत्सवांतर्गत कोल्हापूरच्या दसरा चौक येथे शिवकालीन शस्त्रांचे तीन दिवसांचे प्रदर्शन खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते सुरू झाले.उद्दिष्ट – इतिहास नव्या पिढीकडे – तलवारी, ढाली, दांडपट्टा, तोफगोळे आदी शस्त्रास्त्रांचा ठेवा नागरिक व विद्यार्थ्यांनी पाहून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन शाहू महाराजांनी केले.संयुक्त आयोजन व सहकार्य – भारत सरकार, राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने; शिवगर्जना-नाना सावंत यांच्या सहकार्याने हे प्रदर्शन आयोजित..Historical Weapons Kolhapur : ‘इतिहासाचा समृद्ध वारसा शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनातून नव्या पिढीपर्यंत जाईल. हा सर्व ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या शस्त्रांच्या प्रदर्शनाला अधिकाधिक नागरिक- विद्यार्थ्यांनी भेट द्यावी’, असे आवाहन खासदार शाहू महाराज यांनी केले..दसरा महोत्सवांतर्गत आयोजित शस्त्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. तीन दिवस हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे. भारत सरकार, राज्याचे सांस्कृतिक कार्य संचलनालय व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने याचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोल्हापुरातील दसरा चौक येथे याचे प्रदर्शन सुरू आहे.यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..शिवकालीन इतिहास हा श्रद्धेसमवेत प्रेरणेचा मोठा स्त्रोत आहे. महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बारा किल्ले हे जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत. ही आपली सांस्कृतिक, ऐतिहासिक शक्तिस्थळे आहेत. या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैभवाला सातत्याने समाजापर्यंत पोहाेचविण्याची नितांत गरज असून, यातून सामाजिक शांतता व स्वास्थ्य अधिक दृढ होते. याच हेतूने शस्त्रांचे प्रदर्शन आयोजित केले आहे..Kolhapur News: काेल्हापूर महापालिका निवडणूक दूर; पोस्टरबाजी जोरात; तारीख, उमेदवार ठरायचे बाकी, तरीही उपनगरात प्रचारयुद्ध.यात विविध प्रकारच्या तलवारी, ढाली, महाराष्ट्राचे राज्यशस्त्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेला दांडपट्टा आदी महत्त्वपूर्ण शस्त्रास्त्रे पाहता येतील. तलवारीचे विविध प्रकार, ब्रिटिश तलवारी, बाणा, भाला, पगड्या, कोयता, शिरस्त्राण, ढाल, तोफ गोळे, या ठिकाणी त्यांच्या माहितीसह पाहता येणार आहेत. हे प्रदर्शन शिवकालीन शस्त्र वस्तूसंग्राहक संदीप ऊर्फ नाना सावंत यांच्या शिवगर्जना, प्राचीन युद्ध कला प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर यांच्या सहकार्याने आयोजित केले आहे..प्रश्न : उत्तर१.शस्त्र प्रदर्शन कोठे व किती दिवस खुले आहे?कोल्हापूरच्या दसरा चौक येथे; तीन दिवस नागरिकांसाठी खुले.२. प्रदर्शनाचे उद्दिष्ट काय आहे?शिवकालीन व ऐतिहासिक शस्त्रसंग्रह नव्या पिढीकडे पोहोचवणे, इतिहासातून प्रेरणा देणे.३. कोणती शस्त्रे पाहता येतील?तलवारीचे विविध प्रकार, ब्रिटिश तलवारी, दांडपट्टा (राज्यशस्त्र), ढाल, भाला, बाणा, पगड्या, कोयता, शिरस्त्राण, तोफगोळे व त्यांच्या माहितीसह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.